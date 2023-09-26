Подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении

Tекст: Александра Юдина

По его словам, жители Харькова неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты, также инверсионные следы от самолетов люди наблюдали в окрестностях Чугуева, передает РИА «Новости».

Также Марочко отметил, что авиация ВСУ старается держаться на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО.

По словам подполковника, такой активности со стороны ВС Украины ранее не наблюдалась.

Ранее на Купянском направлении группировка войск «Запад» уничтожила два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б».