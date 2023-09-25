Названо количество заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Более 100 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Прием заявок продолжается до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За три недели о своем желании участвовать в новом конкурсе «Это у нас семейное» заявили свыше 100 тысяч человек, а это более 17 тысяч семей. Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (их 28%), Приволжского (20%), Сибирского (12%), Северо-Западного (11%), Уральского и Южного (по 10%) федеральных округов. Из ДФО и СКФО поступило около 7% заявок. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют команды из четырех новых регионов РФ. Больше всего заявок подали жители Донецкой и Луганской народных республик.

К некоторым российским семейным командам присоединились их родственники, проживающие за рубежом. Таким образом, в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут участвовать 38 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (40), Молдовы (38), Таджикистана (30), Беларуси (23), Германии (21), Киргизии (15), Узбекистана и Грузии (по 10).

62% участников конкурса «Это у нас семейное» женского пола, 38% – мужского. Средний возраст конкурсантов составляет 36 лет. При этом средний возраст детей – 13 лет, родителей и законных представителей – 39 лет, бабушек и дедушек – 63 года, прабабушек и прадедушек – 76 лет.

Самую большую семейную команду на данный момент зарегистрировала семья Ощепковых из Перми, в ней пять взрослых и 15 детей. Всего же супруги Анастасия и Павел воспитывают 27 детей, большинство из которых приемные. 32 ребенка вырастила участница конкурса Любовь Зуева из села Новожилкино Иркутской области. А в семье Оксаны Сабич из поселка Красногвардеец Краснодарского края – 22 ребенка, у десяти из которых есть нарушения здоровья.

«Важная ценность конкурса «Это у нас семейное» – открытие невероятно интересных историй крепких, дружных российских семей, которые своей основательностью, порядочностью и любовью делают страну сильнее», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционные испытания и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.