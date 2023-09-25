Экспертный совет рассмотрел проекты на конкурсы Президентского фонда культурных инициатив

С приветственным словом к участникам обратился председатель экспертного совета конкурсов ПФКИ, народный артист России Игорь Матвиенко. «За время оценки в рамках специального конкурса проведено 6282 экспертизы поступивших заявок. Их по установленным критериям рассмотрели 142 профессионала разных индустрий – музыкальной, театральной, выставочной и многих других. Каждый из них обладает опытом оценки проектов и команд в конкурсах. Заявки рассматривались минимум двумя экспертами в соответствии с рекомендациями. Это большой труд», – сказал он.

В рамках заседания с докладом о ходе конкурса и его предварительных результатах выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он напомнил, что прием заявок на специальный конкурс 2023 года проходил с 21 июня по 12 июля.

За это время в Фонд было подано 3097 заявок. Некоммерческие и коммерческие организации, муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели могли подать заявки по пяти тематическим направлениям: «Гордимся героями и достижениями России», «Победа будет за нами!», «Сила согласия», «Новые возможности», «Народное единство», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Экспертизу прошли и получили итоговую оценку 3018 проектов. 71 проект не соответствовал положению о конкурсе. По инициативе заявителей сняты с конкурса восемь проектов. Общая сумма запрошенных грантов составила 13,6 млрд рублей. «Сегодня мы обсудили итоги независимой оценки специального грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. С помощью спецконкурсов Фонд уже два года открывает новые возможности для регионов. Они доказали свою значимость для развития креативных индустрий и культурной сферы страны. Мы ставим целью поддержать проекты, которые в первую очередь связаны с патриотическим направлением и культурным развитием новых российских регионов», – прокомментировал Карманов.

Итоговое решение об определении победителей специального конкурса будет принято Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в ближайшее время.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента Владимира Путина, озвученного 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».