Эксперт увидел в инициативе Касперского угрозу создания генетического оружия против россиян

Эксперт Духовлинов: Утечка информации о ДНК россиян даст возможность врагам создать генетическое оружие

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что любую биометрию, которую сегодня сдают россияне, включая отпечатки пальцев и видеоизображение, уже можно подделать. Для обеспечения безопасности, по его мнению, следует переходить к анализу ДНК.



«Что бы подделать отпечаток пальца, всегда нужен оригинал. И очень недешевое оборудование и специалисты. Стоит ли это все делать в отношении обычного человека? Все зависит от того, насколько это оправдано с точки зрения выгоды преступника. Найти живой образец отпечатка зачастую невозможно технически, поэтому ситуация не такая критичная. Этот подход по-прежнему показывает высокий уровень обеспечения безопасности», – говорит Духовлинов.

При этом он рассказывает, что ДНК-тест можно сейчас делать очень быстро и недорого. Но проблема заключается в том, что эта информация очень конфиденциальная. В таком тесте может содержаться информация о болезнях человека, о его родстве с другими людьми. «Утечка такой информации – ДНК – это очень серьезно. Это дает возможность создавать генетическое оружие, поэтому утечки здесь просто недопустимы», – объясняет биотехнолог.

При этом он считает, что даже если биометрию заменят ДНК, то несогласные со сдачей своего генетического материала должны иметь полное право отказаться от таких тестов. «Потому что с помощью этой информации можно осуществить очень широкий спектр влияния как на отдельного человека, так и на все общество в целом на уровне стран и государств», – заключил Духовлинов.

Ранее крупные продуктовые сети задумались об использовании биометрических данных для подтверждения совершеннолетия покупателя табака или алкоголя.