Эксперт поддержал идею использования биометрии при продаже алкоголя и табака

Использование биометрии для продажи табака и алкоголя помогло бы защитить торговую сеть и продавца от продажи данных продуктов несовершеннолетним, рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя соответствующую идею крупных ретейлеров.

Крупные продуктовые сети задумались об использовании биометрических данных для подтверждения совершеннолетия покупателя табака или алкоголя, передает «Коммерсант». Данное нововведение могло бы также поспособствовать автоматизации касс самообслуживания (КСО), а биометрия упростила бы подтверждение возраста.



«Продавец несет персональную ответственность за то, чтобы не продать алкоголь несовершеннолетнему. Причем за продажу продукции человеку до 18 лет предусматривается серьезная ответственность, вплоть до лишения торговой точки лицензии. В то же время сегодня подростки выглядят очень взросло. То есть на вид парню может быть лет 26, казалось бы, зачем в этом случае спрашивать паспорт, но по факту ему 17», – говорит Дробиз.

Более того, он рассказывает, что есть ряд организаций, которые сотрудничают со взросло выглядящими подростками: несовершеннолетние специально разными способами пытаются обмануть продавцов, чтобы те продали им алкоголь или табак. Такие проверки привели к тому, что продавцы теперь даже у поседевших граждан, где совершеннолетие очевидно, на всякий случай спрашивают паспорт, что создает конфликтные ситуации и очереди.

«Пока каждого покупателя попросишь предъявить паспорт или любое другое удостоверение личности, пока человек его найдет, пока продавец тщательно все сравнит – все это занимает слишком много времени, идет задержка кассира», – подчеркивает эксперт. Кроме того, в счет не берется возможная подделка документов, распознать которую продавец не всегда в силе. Биометрические данные могли бы помочь снять данную ответственность с продавца хотя бы частично и ускорить работу.

«Я считаю, что это хорошая идея. По крайней мере, в этом случае это обезопасит уже розничную торговую сеть и продавца. Я не самый большой сторонник всеобщей цифровизации, но в данном случае это защита бизнеса», – считает Дробиз.

Однако в таком случае придется удорожить кассовые аппараты, оснастив их системой распознавания биометрических данных. Но собеседник не считает, что это проблема, поскольку технология внедрения биометрии уже давно известна и «много где используется».

Ранее в Госдуме призвали повышать информированность россиян о биометрических технологиях с акцентом на их безопасность и надежность. Такая рекомендация последовала после того, как Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были проведены исследования об отношении россиян к биометрии и готовности к ее массовому использованию. Согласно результатам, только чуть больше половине (55%) опрошенных известно понятие «биометрия».