В Госдуме призвали разъяснить россиянам преимущества биометрии

Депутат Госдумы Горелкин призвал повышать информированность общества о преимуществах использования биометрии

Повышать информированность общества о биометрических технологиях с акцентом на их безопасность и надежность призвал депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, комментируя исследование ВЦИОМ об отношении россиян к биометрии.

Экспертная дискуссия ВЦИОМ состоялась во вторник на площадке ТАСС на тему «Идентифицируй это: россияне о переходе на биометрию». Эксперты обсудили полученные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) результаты исследования об отношении россиян к биометрии и готовности к ее массовому использованию, а также поговорили о возможных угрозах и выгодах для общества.

Руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих привел данные телефонного опроса среди 1600 респондентов. По его словам, только 55% респондентов известно понятие «биометрия», причем большую осведомленность продемонстрировали люди в возрасте от 25 до 44 лет. Среди тех, кого попросили пояснить это понятие, 35% сообщили, что биометрия – это биометрические, биологические данные человека. Еще 28% посчитали, что речь идет об идентификации и распознавании личности, а третьим по популярности ответом стал сбор отпечатков пальцев – так ответили 17% респондентов.

Говоря об отношении россиян к сдаче биометрии, Даудрих сообщил, что «положительно» или «скорее положительно» выбрали 27% опрошенных, еще 34% продемонстрировали нейтральное отношение. Также спикер назвал факторы положительного восприятия биометрии и выделил три основных группы преимуществ, которые озвучили респонденты. В них вошли группы безопасность-контроль, идентификация-прозрачность и удобство-простота: «Потому что это помогает в борьбе с мошенничеством, помогает в поимке преступников – 24%. В то же время говорят, что это защита данных, и биометрические данные тяжелее подделать. В пуле идентификация-прозрачность наиболее популярный ответ, 27%, это идентификация человека, легче найти человека. И в пуле удобство-простота – удобство и простота использования услуг, именно банки, оплаты метро и так далее».

Среди факторов отрицательного отношения к биометрии исследование ВЦИОМ выявило непонимание цели, отсутствие мотивации и опасения касательно возможных утечек данных.

Заместитель директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Юрий Шабанов подробнее остановился на критериях, которые государство применяет к любым биометрическим технологиям: «Мы, как государство, видим из самой технологии два ключевых элемента. Первый – это хранение данных. Оно должно быть максимально безопасным и выйти на три шага вперед того, что сейчас может происходить с точки зрения мошеннических действий. Это вот обязательный критерий, который у нас стоит. И второе, это сам процесс распознавания, когда система должна достоверно узнать, что напротив находится именно такой человек, у него есть возможность пройти или в здание, или получить какую-то услугу».

Шабанов дополнил, что российские биометрические технологии считаются одними из лучших в мире, а сам принцип определения личности с помощью его физиологических и биологических особенностей надежен и более устойчив к подделыванию.

Некоторые мифы относительно использования биометрии опроверг генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. Он уточнил, что система Центра не хранит персональные данные людей: «Для нас использование биометрии именно в процессах связано с моментом достоверности передачи информации о человеке на том канале связи. Причем, обращу внимание, что мы часто используем такой термин, как «храним на разных полках» или «храним в разных корзинах». У нас в системе нет персональных данных. Мы сегодня тоже затронули тему социальных сетей. Это приемлемо, люди понимают для чего им это и зачем. Но в наших системах мы принципиально не храним персональные данные, ФИО, паспортные данные и все остальное».

Также результаты исследования ВЦИОМ в своем Telegram-канале прокомментировал депутат Госдумы, заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его мнению, результаты исследования должны стать руководством к действию: «Очевидно, что главной задачей должно стать повышение информированности общества о биометрических технологиях, с акцентом на их безопасность и надежность, гарантированных государством в результате принятия моего закона в декабре прошлого года. И одновременно с этим нужно доводить до граждан простую мысль о том, что к сдаче биометрии их никто не принуждает, а отозвать свои данные из системы можно в любой момент».

Напомним, в ноябре 2020 года глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал появление в России цифровых двойников документов.