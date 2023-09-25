Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»

Американист Дробницкий: Республиканцы США используют факт приветствия Зеленским ветерана СС

Tекст: Олег Исайченко

«Понятно, что само по себе присутствие, так сказать, «ветерана» войск СС в канадском парламенте рассчитано на огромную украинскую диаспору в Канаде. На популяризацию выступления Зеленского и на заигрывание с националистически настроенными украинцами. В Канаде же после Второй мировой войны нашли пристанище самые разные отъявленные негодяи Третьего рейха. «Боссы» бежали в Южную Америку, а руководители и рядовые рангом пониже – в Канаду», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«И все-таки ранее Канада как-то не афишировала «работу» с этим контингентом, все было более скромно, а сейчас использовала нациста для встреч на высшем уровне», – указал эксперт.

«Республиканцы США, кстати, скорее всего не упустят этого в предвыборной борьбе и попытаются вывести скандал в более широкое поле. Вероятно, сейчас они думают, как обратить произошедшее для получения как можно больших предвыборных дивидендов перед стартом президентской гонки. Тем более, что на самой Украине дивизия не запрещена, там регулярно проходят посвященные ей акции памяти», – спрогнозировал аналитик.

Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название – дивизия СС «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий.

Один из снимков, сделанных во время выступления Зеленского в канадском парламенте в пятницу, подписан: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду». Интересно, что Зеленский сказал, что Канада всегда была на «светлой стороне истории» в предыдущих войнах.

В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года украинские националисты сдались союзным войскам и были заключены в тюрьмы в Британии и Италии.

По словам профессора и историка университета Оттавы Ивана Качановского, «Галичина», среди прочего, совершила массовое убийство более тысячи польских мирных жителей в Гуте Пеняцкой в 1944 году. Город был стерт с лица земли, и большинство его жителей были убиты, включая маленьких детей. На Нюрнбергском процессе все войска СС были объявлены «преступной организацией», а Канаду критиковали за «слабое преследование обвиняемых в военных преступлениях», пишет Canadian Dimension.