  • Кремль отреагировал на чествование в парламенте Канады украинского эсэсовца
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    Пашинян опять переложил на Россию ответственность за свои провалы
    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен
    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение
    В Совфеде заявили о моральной деградации Канады после оваций украинскому нацисту
    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО
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    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Границы 1991 года – бессмысленный фетиш

    Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

    3 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Европейские соседи прицениваются к западным регионам Украины

    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

    8 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    6 комментариев
    25 сентября 2023, 13:08

    Пескова спросили о взрывах в Одессе

    Песков отказался комментировать сообщения о взрывах в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил задать Министерству обороны вопросы насчет взрывов в Одессе.

    На просьбу прокомментировать утверждения украинских властей об атаке на Одессу, Песков предложил задать вопросы в Министерство обороны России, передает ТАСС.

    Ранее спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище.

    Накануне вечером на Украине сообщали о «прилетах» в некоторых районах Одессы и в порту города Южный. Кроме того, взрывы якобы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

    24 сентября 2023, 14:45
    Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»

    Американист Дробницкий: Республиканцы США используют факт приветствия Зеленским ветерана СС

    Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Присутствие ветерана СС в канадском парламенте во время выступления Владимира Зеленского было рассчитано на огромную украинскую диаспору в Канаде. Республиканцы США не упустят этого в предвыборной борьбе и попытаются вывести скандал в более широкое поле, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо поприветствовали в парламенте Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС «Галичина».

    «Понятно, что само по себе присутствие, так сказать, «ветерана» войск СС в канадском парламенте рассчитано на огромную украинскую диаспору в Канаде. На популяризацию выступления Зеленского и на заигрывание с националистически настроенными украинцами. В Канаде же после Второй мировой войны нашли пристанище самые разные отъявленные негодяи Третьего рейха. «Боссы» бежали в Южную Америку, а руководители и рядовые рангом пониже – в Канаду», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «И все-таки ранее Канада как-то не афишировала «работу» с этим контингентом, все было более скромно, а сейчас использовала нациста для встреч на высшем уровне», – указал эксперт.

    «Республиканцы США, кстати, скорее всего не упустят этого в предвыборной борьбе и попытаются вывести скандал в более широкое поле. Вероятно, сейчас они думают, как обратить произошедшее для получения как можно больших предвыборных дивидендов перед стартом президентской гонки. Тем более, что на самой Украине дивизия не запрещена, там регулярно проходят посвященные ей акции памяти», – спрогнозировал аналитик.

    Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название – дивизия СС «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий.

    Один из снимков, сделанных во время выступления Зеленского в канадском парламенте в пятницу, подписан: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду». Интересно, что Зеленский сказал, что Канада всегда была на «светлой стороне истории» в предыдущих войнах.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

    Дивизия СС «Галичина» была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года украинские националисты сдались союзным войскам и были заключены в тюрьмы в Британии и Италии.

    По словам профессора и историка университета Оттавы Ивана Качановского, «Галичина», среди прочего, совершила массовое убийство более тысячи польских мирных жителей в Гуте Пеняцкой в 1944 году. Город был стерт с лица земли, и большинство его жителей были убиты, включая маленьких детей. На Нюрнбергском процессе все войска СС были объявлены «преступной организацией», а Канаду критиковали за «слабое преследование обвиняемых в военных преступлениях», пишет Canadian Dimension.

    Коментарии (23)
    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

    Коментарии (11)
    25 сентября 2023, 07:41
    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище, сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Гуменюк заявила в эфире телеканала «Рада», что морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен». Кроме того, по ее словам, «попали в зернохранилище», передает ТАСС.

    Накануне вечером на Украине сообщали о «прилетах» в некоторых районах Одессы и в порту города Южный. Кроме того, взрывы якобы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

    Коментарии (33)
    24 сентября 2023, 17:03
    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщило издание Forbes.

    Журнал пишет, что российские беспилотники уничтожили два из десяти шведских танков, переданных Украине. Уточняется, что дроны атаковали Strv 122 к западу от Сватово в Донбассе, передает Ura.ru.

    Strv 122 – это модификация немецкого Leopard 2A5, она считается лучшим танком ВСУ на данный момент.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» уничтожила на Купянском направлении два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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    24 сентября 2023, 15:04
    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Режим Зеленского падет до разгрома ВСУ

    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Режим Владимира Зеленского может пасть до того, как будут разгромлены украинские войска, при этом к власти придут сторонники продолжения конфликта, сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler.

    Он считает, что совсем скоро падет режим Зеленского, во всяком случае, это следует из его наблюдений. По словам Риттера, в таком случае к власти могут прийти как сторонники продолжения конфликта, так и те, кто хочет закончить противостояние, передает РИА «Новости».

    Бывший разведчик заявил, что в любом случае условия окончания конфликта будет диктовать Россия, а не Запад и Украина.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.

    Коментарии (17)
    25 сентября 2023, 06:23
    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта

    Лидер движения «Другая Украина» Медведчук назвал три условия для мирного урегулирования украинского конфликта

    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта
    @ www.kremlin.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Для мирного урегулирования украинского конфликта необходимы учет интересов стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами и понимание, что мир давно дошел до опасной черты, выразил мнение лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил в статье, опубликованной на сайте «Аргументы и факты», что президент Украины Владимир Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. По словам Медведчука, Зеленский ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами, передает ТАСС.

    «Зеленскому ответить на мирные предложения нечем, у него «заела пластинка», ведь он стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым», – отмечает лидер движения «Другая Украина».

    По словам Медведчука, киевские власти превратили «амбициозные хотелки» Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. «При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ», – продолжает он.

    «Жизни украинских граждан в этой игре – расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», – подчеркивает Медведчук.

    По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также «понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

    Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал условие признания Россией территориальной целостности Украины.

    Коментарии (37)
    25 сентября 2023, 02:50
    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады

    Посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте

    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Посольство России в Оттаве направляет ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо с требованием разъяснений в связи с приветствием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина»), заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат сообщил, что посольство направляет ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений. Степанов напомнил, что СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Как подчеркнул российский дипломат, чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал 98-летнего украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция». Оппозиция Канады призвала премьер-министра Джастина Трюдо извиниться за чествование нациста.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

    Коментарии (33)
    24 сентября 2023, 15:51
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить, сообщил Business Insider.

    Издание приводит слова специалиста киевского аналитического центра Алексея Мельника, который утверждает, что борьба с российскими авиабомбами «особенно раздражает» Украину, они представляют серьезный вызов для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

    По его словам, плотная конструкция снарядов и обильные запасы российских бомб являются серьезной проблемой для ВСУ, они находятся в воздухе дольше минуты, их трудно отследить.

    Обозреватели подчеркнули, что с помощью ФАБ российские военные наносят ВСУ сокрушительные удары на передовой.

    Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил газете The Washington Post, что сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно.

    Коментарии (14)
    24 сентября 2023, 15:28
    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении

    Рогов: С приходом холодов ВСУ сосредоточатся на захвате Запорожской АЭС

    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины с приходом дождливой и холодной погоды планируют изменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Как указал Рогов, пока погода будет нормальная, это примерно еще около месяца, украинские военные «будут бросать свои резервы на верную смерть» для того, чтобы попытаться прорвать российскую линию обороны на Ореховском направлении в сторону Токмака. Однако, по его словам, когда наступят холода и дожди, ВСУ планируют сменить стратегию и делать акцент на форсирование Днепра для захвата Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что линия обороны вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к встрече противника здесь готовы. Рогов уточнил, что выгода режима Зеленского в активизации боевых действий в районе АЭС заключается в том, что ВСУ необходимо отвлечь внимание населения и Запада от провала летне-осенней военной кампании и «ускорить на подконтрольной ему территории поиск новых жертв, которых отправят на могилизацию».

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская сторона не бьет непосредственно по Запорожской АЭС, так как понимает: со стороны России последует соответствующий ответ – по украинским атомным станциям, а такой сценарий коснется и Запада.

    Коментарии (6)
    24 сентября 2023, 23:57
    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ

    Экс-агент ЦРУ: Россия наносит мощные удары по Украине в ответ на ракетные атаки ВСУ

    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    После ракетных атак ВСУ российская армия наносит мощные удары по Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По словам бывшего аналитика ЦРУ, ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце», но каждый раз, когда ВСУ делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью. Джонсон выразил мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что действия ВСУ могут привести к тому, что здание генерального штаба в Киеве будет полностью снесено, передает РИА «Новости».

    Ранее американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что системы наблюдения и наведения НАТО помогли ВСУ нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Удар был нанесен британскими ракетами.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2023, 09:26
    Володин назвал семь доказательств поражения Запада в «войне на истощение»

    Володин назвал семь фактов, подтверждающих проигрыш Запада в «войне на истощение» против России

    Володин назвал семь доказательств поражения Запада в «войне на истощение»
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    В своем Telegram-канале Володин отметил, что президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные чиновники влили в милитаризацию киевского режима огромные средства.

    Однако в результате это привело, в частности, к нехватке оружия и боеприпасов у Запада, отметил Володин. В подтверждение он привел высказывание теперь уже бывшего министра обороны Британии Уоллеса, а также признание Байдена.

    Вторым фактом, который привел председатель Госдумы, является утрата доверия населения Европы и США к политикам. Он напомнил, что деятельность Байдена, согласно соцопросам, не одобряют 57% граждан, президента Франции Эммануэля Макрона – 69%, а канцлера Германии Олафа Шольца – 72%. Большинство жителей США и европейских стран выступают против поставок оружия Украине, подчеркнул Володин.

    Третьим фактом, подтверждающим проигрыш Запада, является провал контрнаступления киевского режима, отметил Володин.

    Кроме того, в Европе и США возникли экономические проблемы. Так, в Германии сокращают социальные выплаты семьям, во Франции перестали раздавать продуктовые наборы и возмещать покупку лекарств, напомнил председатель нижней палаты российского парламента.

    Пятым фактом Володин назвал нехватку личного состава ВСУ.

    Шестым фактом, по словам Володина, является то, что Украина стала банкротом. ВВП этой страны по итогам прошлого года упал на 30,4%, что стало наихудшим результатом в истории страны. Финансовая самостоятельность Украиной утрачена, констатировал он.

    Седьмым фактом Володин считает демографическую катастрофу на Украине. Он отметил, что из страны бежали свыше 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения, подчеркнул Володин.

    Впереди, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ждет либо капитуляция киевского режима на условиях России, либо Украина перестанет существовать как государство.

    Москва ранее заявляла, что готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.

    Коментарии (40)
    25 сентября 2023, 03:44
    Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте Канады

    Премьер-министр Канады Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте страны

    Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте Канады
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за чествование украинского нациста Ярослава Хунку в парламенте страны и извиняться. Политик заявил, что ни офис премьер-министра Канады, ни украинская делегация якобы не были заранее оповещены о приглашении эсэсовца.

    Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться. Говоря об извинениях, принесенных спикером Палаты общин канадского парламента Энтони Ротой, премьер-министр Канады заявил, что «он поступил правильно», передает РИА «Новости».

    По словам Трюдо, ни офис премьер-министра Канады, ни украинская делегация якобы не были заранее оповещены о приглашении или чествовании.

    Вместе с этим Трюдо заверил, что Канада продолжит поддерживать «свободную Украину». Он также отметил, что Оттава была горда принимать у себя Зеленского.

    Ранее посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за инцидент. Однако офис премьер-министра Канады возложил ответственность на спикера Палаты общин Энтони Роту, который принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста.

    Коментарии (17)
    25 сентября 2023, 05:34
    Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ

    Минобороны: Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении

    Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Никитин

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) ударами авиационных бомб поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    В российском военном ведомстве сообщили, что экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотными летательными аппаратами, а также боевую бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. В Минобороны уточнили, что для уничтожения целей летчики применили управляемые боеприпасы, которые с высокой точностью уничтожили укрепленные сооружения и технику противника, планируя с большой высоты, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняя задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российской группировки войск.

    Командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 с позывным Солист рассказал, что летчики на двух самолетах уничтожили скопления живой силы, а также автомобильной и бронетанковой техники противника, используя фугасные авиабомбы весом 500 кг ФАБ-500. «Наша авиация готова – как истребительная, так и истребители-бомбардировщики – ко встрече с (американскими истребителями) F-16, встречаем и ждем», – подчеркнул Солист.

    Накануне штурмовая, армейская авиации и артиллерия ВС России на краснолиманском направлении нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады терробороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ.

    Коментарии (2)
    25 сентября 2023, 08:33
    Пять российских бойцов отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Донецком
    Пять российских бойцов отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Донецком
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины.

    В сообщении военного ведомства говорится, что двое российских бойцов получили ранение в ходе этого боя, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что в бой вступило подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием заместителя командира взвода с позывным «Большой».

    Сам Большой, как отметили в МО РФ, принял на себя основной накал боя, он находился на виду у противника и вел прицельный огонь по нему.

    В Минобороны подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    В субботу в Минобороны сообщали, что российские военные на Южно-Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, из-за огромных потерь Киев вынужден вывести подразделения в тыл.

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    25 сентября 2023, 08:08
    Крым, Брянскую и Курскую области пытались атаковать восемью беспилотниками

    Минобороны: ПВО уничтожила и перехватила восемь БПЛА над Крымом, Брянской и Курской областями

    Крым, Брянскую и Курскую области пытались атаковать восемью беспилотниками
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Дежурные средства ПВО в понедельник пресекли новую попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на российской территории, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два украинских БПЛА перехватили над Курской областью, еще два – над территорией Брянской области.

    Кроме того, четыре БПЛА уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым.

    Накануне российская ПВО сбила три беспилотника над Курской областью.

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