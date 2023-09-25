Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.3 комментария
Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового
Рогов: Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового в Запорожской области
Российские силы вечером воскресенья и в ночь на понедельник отразили атаки штурмовых групп украинских националистов в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил ТАСС, что на участке Работино – Вербовое сохраняется напряженная ситуация, однако «все под контролем». Вечером воскресенья, по его данным, не меньше четырех штурмовых рот ВСУ пытались прорваться к российским позициям в районе Вербового, однако были уничтожены или рассеяны.
Ночью, добавил Рогов, еще несколько групп ВСУ в количестве свыше двух рот попытались сунуться, и также были рассеяны. Никаких прорывов нет, подчеркнул он.
В своем Telegram-канале Рогов также сообщил, что российские силы выбили подразделения украинской армии из населенного пункта Орехово-Василевка, расположенного к северо-западу от города Артемовска (украинское название – Бахмут) в ДНР.
Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины с приходом дождливой и холодной погоды планируют изменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС.