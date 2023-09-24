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Детеныш панды из Московского зоопарка оказался самкой
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой, ей исполнился месяц, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как указал Собянин в своем Telegram-канале, детенышу панды из Московского зоопарка сегодня месяц, а накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Он добавил, что и большая и маленькая панды чувствуют себя хорошо, передает РИА «Новости».
По его словам, детеныша регулярно осматривают специалисты, у него в инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.
Собянин уточнил, что в первые дни после родов большая панда прятала и оберегала ребенка, не могла спокойно поесть или поспать, но теперь детеныш подрос, у него появилась шерсть, изменилась терморегуляция – и мама детеныша относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. Мэр столицы отметил, что сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она – 36,8 см.
По словам работников зоопарка, детеныш правильно развивается и хорошо набирает вес.
Напомним, 30 августа в зоопарке Москвы родился первый в истории России детеныш большой панды.
3 сентября гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что у детеныша большой панды постепенно появляется характерный черно-белый окрас.