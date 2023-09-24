Детеныш панды из Московского зоопарка оказался самкой

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Собянин в своем Telegram-канале, детенышу панды из Московского зоопарка сегодня месяц, а накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Он добавил, что и большая и маленькая панды чувствуют себя хорошо, передает РИА «Новости».

По его словам, детеныша регулярно осматривают специалисты, у него в инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.

Собянин уточнил, что в первые дни после родов большая панда прятала и оберегала ребенка, не могла спокойно поесть или поспать, но теперь детеныш подрос, у него появилась шерсть, изменилась терморегуляция – и мама детеныша относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. Мэр столицы отметил, что сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она – 36,8 см.

По словам работников зоопарка, детеныш правильно развивается и хорошо набирает вес.

Напомним, 30 августа в зоопарке Москвы родился первый в истории России детеныш большой панды.

3 сентября гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что у детеныша большой панды постепенно появляется характерный черно-белый окрас.