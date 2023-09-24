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Мужчина поджег бывшую возлюбленную в подмосковном Серпухове
В подмосковном Серпухове завели дело против мужчины, который пытался поджечь бывшую возлюбленную
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении мужчины, который облил свою бывшую девушку горючей жидкостью и поджег, заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как указала Врадий, уголовное дело заведено против 49-летнего мужчины, который пытался убить 37-летнюю местную жительницу с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) (Покушение на убийство). По ее словам, мужчина объявлен в розыск, передает РИА «Новости».
В субботу в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что в Серпухове мужчина, поссорившись с бывшей пассией, облил ее горючей жидкостью, поджег, а затем скрылся. Женщина была госпитализирована.
Ранее в Иркутской области мужчина из ревности поджег сожительницу и троих детей.