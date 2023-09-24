Мишустин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Мишустин: Российские машиностроители справляются со всеми вызовами, несмотря на санкции

Tекст: Валентина Григоренко

Поздравительная телеграмма, опубликована на сайте правительства. Мишустин в своем поздравлении указал, что профессиональный праздник отмечают сотни тысяч ученых, конструкторов, инженеров и рабочих. Он назвал машиностроение одним из стратегически важных секторов российской экономики, основным драйвером роста индустриального производства, передает ТАСС.

По его словам, данная отрасль играет ключевую роль в развитии авиационной и ракетно-космической промышленности, металлургии и энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и транспортного комплекса, а также обеспечивает обороноспособность России, благосостояние и комфортную жизнь граждан.

Мишустин добавил, что все достижения в машиностроительной отрасли стали возможны благодаря самоотверженному труду работников, профессионализму, преданности призванию. Он выразил признательность ветеранам машиностроения, которые передают молодым специалистам свои знания и опыт. «Все вы талантливые и целеустремленные люди. Уверен, что ваша компетентность и ответственное отношение к делу станут залогом технологического и промышленного суверенитета России», – указал он.

Премьер пожелал работникам отрасли и их близким крепкого здоровья и благополучия.