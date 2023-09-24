  • Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе
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    Новая историческая правда о Крыме поможет Западу признать полуостров российским
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Лавров назвал Запад «империей лжи»
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    Захарова после общения Лаврова со СМИ пошутила об «изоляции»
    В новом учебнике истории России решили изменить главу о репрессиях
    Германия дала убежище 90 российским дезертирам
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    19 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    58 комментариев
    24 сентября 2023, 08:24

    SpaceX запустила на орбиту 22 спутника Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщает компания.

    Как сообщается, запуск был осуществлен в воскресенье утром (мск). SpaceX подтвердила вывод 22 спутников Starlink, передает РИА «Новости».

    Ранее SpaceX отправила в космос американские военные спутники.

    23 сентября 2023, 15:06
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, рассказал командир разведгруппы ВС России, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда».

    Он рассказал РИА «Новости», что после того, как танк уничтожили, разведгруппа выдвинулась к технике в надежде взять «языка». Оказалось, что все члены экипажа погибли, кроме механика-водителя. Когда тот проснулся, он стал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте).

    По словам «Легенды», механик-водитель подчеркнул, что не является наемником, он военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты. Кроме того, мехвод назвал свою бригаду и место ее дислокации.

    Российский разведчик добавил, что после того, как он сообщил немецкому мехводу о серьезности ранения, тот сказал, что «очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать». Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими.

    В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

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    23 сентября 2023, 16:55
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Работы по созданию ракеты «Змеевик» приостановлены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Он рассказал ТАСС, что приостановка разработки связана с тем, что усилия ОПК направлены на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

    Собеседник агентства рассказал, что «Змеевик» по своим характеристикам похож с китайской противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. Новая ракета создается для поражения морских и наземных носителей новой американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.

    Он отметил, что у Минобороны США есть проблемы с созданием Dark Eagle. В связи с этим госзаказчик направил разработчику «Змеевика» указание о направлении сил на на совершенствование уже существующего ракетного вооружения.

    Напомним, в России в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу. Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».

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    23 сентября 2023, 16:20
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Трое военнослужащих танковой дивизии рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ.

    По словам одного из бойцов, около 9.00, выехав на БТР-82, они заблудились из-за особенностей местности. Находясь под обстрелом противника, они все же смогли прорвать первую линию обороны украинских сил.

    «Уже по факту поняли, что произошло. Заехали не туда», – пошутил один из солдат в интервью, опубликованном на Telegram-канале «Соловьев».

    За выполнение боевой задачи военнослужащие были награждены орденом Мужества.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

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    23 сентября 2023, 15:51
    Германия дала убежище 90 российским дезертирам
    Германия дала убежище 90 российским дезертирам
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Германии с начала спецоперации на Украине предоставили убежище 90 российским дезертирам и отказникам, сообщает RND со ссылкой на данные немецкого МВД.

    Всего было направлено около 3,5 тыс. заявлений на предоставление убежища. Еще 1100 заявлений были перенаправлены в другую страну Евросоюза, пишет «Коммерсант».

    В Федеральном ведомстве по миграции и беженцам заявили, что «дезертиры должны продолжать получать международную защиту на регулярной основе».

    Ранее Госдума одобрила поправку о штрафах за неявку по повестке в военкомат.

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    23 сентября 2023, 10:42
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    @ Gabriel Szabo/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Женщины-фармацевты в преддверии их постановки на воинский учет начали массово увольняться и уезжать из страны, пишет «Страна.ua» со ссылкой на главу украинской ассоциации «ФармРада» Елену Прудникову.

    Так, за последние две недели в стране уволились тысячи фармацевтов, часть из бывших специалистов уехала в Европу, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Кто будет работать – вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», – сообщила Прудникова.

    Особенно массово уезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины, отметила глава ассоциации.

    Ранее сообщалось, что на Украине ограничат выезд за границу женщинам, которые с 1 октября должны встать на воинский учет.

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    23 сентября 2023, 13:37
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ.

    Также под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе ударов был нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ.

    Удалось частично уничтожить запасы крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, ЗРК и другую западную технику, переданную Украине.

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    23 сентября 2023, 17:56
    В Анапе назначен суд о сносе жилья семьи Милохина

    В Анапе назначен суд по вопросу о сносе жилья приемной семьи Милохина

    Tекст: Ольга Иванова

    В Анапском райсуде в понедельник состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос сноса здания самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

    Власти утверждают, что проверка была проведена «на основании жалобы». Установлено нецелевое использование земельного участка, а также нарушение градостроительных требований при возведении объектов: жилой дом и две хозпостройки построены с нарушением норм отступа, одна из построек «имеет признаки магазина одежды», передает РИА «Новости».

    В мэрии уточнили, что территория общего пользования была занята самовольно.

    Ранее приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил, что администрация города требует снести их дома. А также он рассказал о закрытии семейного магазина, который, по его словам, был единственным источником дохода семьи.

    Напомним, Милохина объявил в розыск военкомат Анапы, потому что он не встал на учет по месту жительства. Забрать в армию тиктокера попросила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, с этой просьбой она обратилась в Минобороны России.

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    23 сентября 2023, 15:50
    Неизвестный зарезал заступившегося за женщину жителя Звенигорода
    Неизвестный зарезал заступившегося за женщину жителя Звенигорода
    @ Владимир Иванов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Звенигороде Московской области неизвестный зарезал мужчину, причиной произошедшего стал лай собаки, сообщают СМИ.

    Как сообщает «360», пострадавший возле подъезда беседовал с женщиной, которая выгуливала маленькую собаку. Проходившему мимо не понравился лай собаки, он начал ссориться с хозякой, а затем достал нож.

    Пострадавший мужчин попытался вступиться за женщину, в результате чего получил от нападавшего несколько ударов ножом. По данным издания, утром 23 сентября мужчина скончался в реанимации.

    Ранее в иркутском торговом центре на посетителя напал мужчина с ножом, пострадавший получил несколько ножевых ранений.

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    23 сентября 2023, 21:06
    Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Гутерриша по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о происходящем на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Министр подчеркнул, что многих удивило выступление Гутерриша, когда он «неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж по теме детей», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что Гутерриш до сих пор не предоставил список фамилий жертв событий в украинском городе Буче, хотя подобная просьба от российской стороны была год назад.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

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    23 сентября 2023, 19:43
    Лавров назвал Запад «империей лжи»

    Лавров назвал Запад «империей лжи» из-за невыполнения обязательств

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны вместе с США постоянно берут на себя обязательства и не выполняют их, Запад является собой «империю лжи», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В ходе дискуссии Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин отметил, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», передает ТАСС.

    Министр констатировал, что сейчас рождается новый мировой порядок. «Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяют неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование», – сказал Лавров.

    Ранее Лавров указал на то, что Сербии и Турции приходится ждать своей очереди на вступление в Европейский союз десятилетиями, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину вне очереди.

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    23 сентября 2023, 12:44
    Медведева и Туктамышева показали фото в купальниках

    Российские фигуристки Медведева и Туктамышева сделали фото в купальниках

    Медведева и Туктамышева показали фото в купальниках
    @ Paul Chiasson/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева опубликовали совместное фото у бассейна.

    Медведева опубликовала в фан-группе своего Telegram-канала снимок, на котором они с коллегой Туктамышевой сидят у бассейна в купальниках.

    «С легким паром», – подписала снимок Медведева.

    «Банные кошки», – прокомментировала Туктамышева.

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    23 сентября 2023, 16:32
    В Донецке очевидцы засняли свадебный кортеж из «Тигров»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети опубликовали видео свадебного кортежа в Донецке, состоящий из двух бронеавтомобилей «Тигр».

    На кадрах видно, что бронеавтомобили украшены свадебными ленточками и воздушными шарами. Как пишет RT в своем Telegram-канале, очевидцы сняли самый необычный свадебный кортеж.

     Ранее документальный фильм об истории пары военнослужащего Евгения и его невесты Татьяны из Нижнего Новгорода показали в Сети.

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    24 сентября 2023, 01:59
    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины

    Глава МИД Лавров: Россия уважает целостность Украины при условии выполнения обещаний Декларации независимости 1990 года

    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Лавров напомнил, что Россия еще в 1991 году признала суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза, передает ТАСС.

    «В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины», – сказал министр.

    При этом Лавров подчеркнул, что в Декларации независимости одним из главных для России моментов было то, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. «В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», – указал глава российского внешнеполитического ведомства.

    В связи с этим глава МИД России упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, в которой, напомнил Лавров, сказано, что все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. «То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население», – обратил внимание глава российского МИДа.

    Лавров подчеркнул, что у России «никаких проблем нет» с территориальной целостностью Украины. Он указал, что территориальная целостность Украины была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ.

    Напомним, в четверг в России предложили Украине вернуться к границам 1991 года путем вхождения в состав РФ в качестве нового округа. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года.

    Коментарии (22)
    23 сентября 2023, 09:56
    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО

    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что у причала близ Сухарной балки упали обломки ракеты.

    Также Развожаев отметил, что на место ЧП уже выехали сотрудники спецслужб.

    Как тем временем сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, морской пассажирский транспорт приостановил движение.

    Накануне киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю, повредив историческое здание штаба Черноморского флота. Один российский военнослужащий пропал без вести. Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Коментарии (35)
    23 сентября 2023, 17:40
    В новом учебнике истории России решили изменить главу о репрессиях

    Tекст: Кристина Цыцура

    В новом учебнике истории России для старших классов изменят главу о репрессированных народах, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

    По его словам, создана рабочая группа из числа регионов, чьи народы были репрессированы, чтобы обсудить с ними корректировки, которые будут внесены в главу, передает РИА «Новости».

    Речь идет о главе, в которой ряд народов, проживавших на территории СССР, были подвергнуты насильственному переселению в восточные регионы за пособничество врагу. При этом в учебнике подчеркнуто, что в результате репрессировали не только бандитов, но и множество безвинных людей.

    Обновления вызвали возмущения, поэтому по поручению главы Чечни Рамазана Кадырова вопрос будет дополнительно разобран и изучен.

    Коментарии (33)
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