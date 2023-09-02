Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.10 комментариев
SpaceX отправила в космос американские военные спутники
Компания SpaceX запустила в космос 13 спутников военного назначения
Американская компания SpaceX отправила в космос 13 спутников военного назначения, отвечающих интересам Пентагона. Аппараты на орбиту доставит ракета-носитель Falcon 9.
Специалисты США создают на низкой орбите специальную спутниковую группировку, оборудование которых будет способно отслеживать ракетные пуски по всему миру. Кроме того, спутники должны обеспечить военную связь, передает РИА «Новости».
Отмечается, что отправка спутников на орбиту состоялась с третьего раза. Пуск 2 сентября стал 61 подобным мероприятием для SpaceX с начала текущего года.
Ранее SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 56 микроспутниками сети Starlink.