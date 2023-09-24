Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
ОАЭ потребовали от Ирана прекратить оккупацию островов в Персидском заливе
Министр международного сотрудничества ОАЭ потребовал от Ирана прекратить оккупацию островов в Персидском заливе
Объединенные Арабские Эмираты требуют, чтобы Иран прекратил оккупацию островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе, заявила государственный министр международного сотрудничества ОАЭ Рим бинт Ибрагим аль-Хашими.
Госминистр международного сотрудничества ОАЭ отметила, что Абу-Даби будет решать эту проблему либо путем прямых переговоров с Тегераном, либо через Международный суд ООН, передает ТАСС.
По словам чиновницы, время не отменит суверенитет ОАЭ над островами Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса. Об этом министр заявила в ходе выступления на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Напомним, 14 сентября Иран задержал в Персидском заливе два танкера с нефтью.