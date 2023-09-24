ОАЭ потребовали от Ирана прекратить оккупацию островов в Персидском заливе

Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР

Депутат крымского парламента Трофимов заявил, что при передаче полуострова УССР ссылались на несуществующий документ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, президиум указом постановил утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, при том, что такого документа в природе не существовало, передает РИА «Новости».

Эти данные выяснила рабочая группа во время изучения архивов, сообщил Трофимов. Он отметил, что группа в принципе не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.

Таким образом, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт в нарушение всех конституционных процедур.

Трофимов подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и не прописаны гарантии прав крымчан.

По словам депутата, для передачи полуострова необходимо было сначала провести референдум в рамках РСФСР.

«Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», – подчеркнул Трофимов.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, поэтому и передача полуострова была по факту незаконной.

Президиум парламента Крыма заявил, что готов инициировать вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР.