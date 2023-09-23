Захарова после общения Лаврова со СМИ пошутила об «изоляции»

Tекст: Ольга Иванова

Общение Лаврова с представителями СМИ продлилось более часа. Захарова завершила пресс-конференцию словами о том, что «мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас», передает ТАСС.

Ранее Лавров, отвечая на вопросы западных журналистов о том, что якобы российская делегация на сессии Генассамблеи ООН была в изоляции, опроверг это предположение.

Пресс-конференция Лаврова по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН стала одним из самых ожидаемых событий мероприятия среди иностранных журналистов.

Представители иностранных СМИ, зная по предыдущим годам, что занять место в зале во время пресс-конференции Лаврова, которую он традиционно проводит по итогам выступления, будет непросто, начали приходить на мероприятие за час до его начала.