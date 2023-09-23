Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Захарова после общения Лаврова со СМИ пошутила об «изоляции»
Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила про «изоляцию» от прессы после общения министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями СМИ.
Общение Лаврова с представителями СМИ продлилось более часа. Захарова завершила пресс-конференцию словами о том, что «мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас», передает ТАСС.
Ранее Лавров, отвечая на вопросы западных журналистов о том, что якобы российская делегация на сессии Генассамблеи ООН была в изоляции, опроверг это предположение.
Пресс-конференция Лаврова по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН стала одним из самых ожидаемых событий мероприятия среди иностранных журналистов.
Представители иностранных СМИ, зная по предыдущим годам, что занять место в зале во время пресс-конференции Лаврова, которую он традиционно проводит по итогам выступления, будет непросто, начали приходить на мероприятие за час до его начала.