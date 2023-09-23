Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Самолет разбился в Мали
В Мали разбился самолет, катастрофа произошла при заходе на посадку в аэропорту города Гао, сообщил малийский новостной портал Malijet.
Самолет разбился поблизости от аэропорта, портал публикует фотографию с фрагментом горящего воздушного судна. Отмечается, что пожарные работают на месте произошедшего, информация о пострадавших не приводится, передает ТАСС.
Телеканал Al Arabiya сообщает, что самолет принадлежал ВВС Мали. Также СМИ называет ошибку пилота причиной крушения.
Ранее истребитель F-18 упал в районе авиабазы морской пехоты США Мирамар в районе города Сан-Диего в Калифорнии.