Во Франции раскритиковали ЕК за финансирование Киева

Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского

Tекст: Ольга Никитина

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.