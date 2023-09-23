Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Во Франции раскритиковали ЕК за финансирование Киева
Французский политик Филиппо раскритиковал Еврокомиссию за финансирование режима Зеленского
Французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Еврокомиссию за предоставление Украине нового транша в размере 1,5 млрд евро.
По его словам, из них 300 млн евро заплатила Франция, «ради режима Зеленского», передает RT.
Филиппо подчеркнул, что своими действиями ЕК разорит европейские страны с целью разжигания конфликта и коррупции.
Ранее стало известно, что Евросоюз выплатил Украине новый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи. В Германии также анонсировали новую военную помощь Украине.