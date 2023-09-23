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    54 комментария
    23 сентября 2023, 14:26

    Жители Еревана почтили память погибших российских миротворцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ряд жителей Еревана принесли цветы к зданию посольства России в Армении в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах России.

    Жительница города выразила надежду, что будут напечатаны книги и «история все разложит по полочкам», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что 20 сентября автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, когда они возвращались с поста.

    20 сентября 2023, 18:37
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе, находившиеся там российские военнослужащие погибли, сообщило Минобороны России.

    Российских военных обстреляли, когда они возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента у Джанятага, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    В результате обстрела из стрелкового оружия они погибли, уточнили там. На месте уже работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

    19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (81)
    20 сентября 2023, 22:21
    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев

    Минобороны Азербайджана выразило России глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и просит проявить терпение в связи с тем, что идет расследование, говорится в заявлении ведомства республики.

    Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просит проявить терпение, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (49)
    20 сентября 2023, 21:32
    В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе

    Путин и Пашинян обсудили работу российских миротворцев в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    На сайте Кремля говорится, что миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

    «Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», – говорится в сообщении.

    В среду российские миротворцы продолжали спасать мирных жителей Карабаха. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (16)
    22 сентября 2023, 09:22
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, в настоящее время для новых жителей в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Он сообщил, что данный вопрос будет стоять на повестке, если ситуация не улучшится.

    Также Пашинян заявил, что против Армении ведется «информационная гибридная война», передает ТАСС.

    Накануне Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    Коментарии (32)
    21 сентября 2023, 13:43
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    @ AP Photo/Dmitry Lovetsky/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Источник в одном из российских силовых ведомств сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе.

    «Первые подозреваемые в преступлении задержаны», – сообщил источник РИА «Новости».

    Кроме того, по словам источника ТАСС, от обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в причастности к гибели миротворцев.

    Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Глубочайшие соболезнования ранее также выразило Минобороны Азербайджана.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Российские военные, находившиеся в машине, погибли.

    Коментарии (40)
    21 сентября 2023, 01:21
    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Главред медиагруппы «Россия сегодня» Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Гибель российских миротворцев в Карабахе – это «чудовищная провокация», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Симоньян выразила глубокие соболезнования всем родным и близким погибших пятерых российских миротворцев. Она подчеркнула, что мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. «Кто бы ни был – это чудовищная провокация», – заявила журналистка, напомнив, как в 2020 году сбили вертолет (9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24) «с двумя нашими погибшими там парнями», передает РИА «Новости».

    «Я хочу обратиться к семьям тех, кто погиб, и сказать им огромное спасибо за то, что ребята там были. Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

    Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия. В тот же день автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. После гибели миротворцев Азербайджан выразил России соболезнования.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (45)
    21 сентября 2023, 16:50
    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей

    «Радио Sputnik»: Стало известно об отстранении от обязанностей виновного в гибели миротворцев командира

    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    От выполнения обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, сообщил источник.

    Также он сообщил о задержании подозреваемых в гибели российских миротворцев, передает «Радио Sputnik».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах прекратить боевые действия.

    Коментарии (30)
    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 18:44
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустит кровопролития, виновных привлекут к ответственности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к гражданам.

    Глава правительства Армении считает, что в стране «действуют какие-то группы», связанные с сыном одного из бывших руководителей Армении. Он также заявил, что в акциях протеста участвуют студенты, которые могут быть связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

    Пашинян обвинил этих высокопоставленных лиц, и зачинщиков бунтов в провоцировании кровопролития. По его словам, правительство не будет проливать кровь на улицах Еревана, но будет действовать жестко в рамках закона. Он подчеркнул, что сейчас проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности.

    Ранее несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Коментарии (47)
    21 сентября 2023, 11:07
    В Армении сообщили о намерении Пашиняна сохранить власть «любой ценой»

    Hraparak: Пашинян заявил соратникам о намерении сохранить власть любой ценой

    В Армении сообщили о намерении Пашиняна сохранить власть «любой ценой»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку, пишут армянские СМИ.

    Пашинян, по информации источников армянской газеты Hraparak («Площадь»), на фоне протестов на площади Республики в Ереване «собрал узкий круг представителей партии «Гражданский договор». В ходе этой встречи политик, как сообщает издание, «дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», передает РИА «Новости».

    Авторы публикации считают, что это и стало причиной того, почему правоохранители применили против протестующих грубую силу и светошумовые гранаты.

    Накануне вечером в Ереване произошли стычки между полицией и протестующими.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о капитуляции Карабаха перед Азербайджаном.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 12:04
    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе

    Сенатор Долгов: Убийство российских миротворцев в Карабахе могло быть подстроено кем-то извне

    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские военные оказывали неоценимую помощь местному населению. Однако убийство миротворцев было выгодно западным странам, которые давно пытаются выдавить Россию с Кавказа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля.

    «Убийство российских миротворцев – это большая трагедия. Вне всяких сомнений, произошедшее следует рассматривать как преступление и провокацию. При этом я не исключаю, что это могло быть подстроено кем-то извне. Западные страны давно пытаются вытеснить Россию с Кавказа», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Вашингтону, в частности, выгодна дискредитация российских сил в этом регионе. Однако нам еще предстоит выяснить, кто действительно стоит за организацией убийства. В настоящий момент мы совместно с Азербайджаном проводим расследование. Уверен, что все виновники будут найдены и наказаны в кратчайшие сроки», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается деятельности самих миротворцев в Карабахе, они оказывали гуманитарную и медицинскую помощь местному населению, активно принимали участие в эвакуации гражданских. Ребята, без преувеличения, спасли немало жизней. Особенно значима их роль 19 и 20 сентября», – считает сенатор.

    «Действовали наши бойцы исключительно в рамках трехстороннего соглашения. Конечно, после того как Пашинян признал юрисдикцию Азербайджана над Нагорным Карабахом, их служба значительно усложнилась», – акцентирует Долгов.

    «Крайне важно, что обострение было остановлено во многом благодаря российским миротворцам. Это отметил и президент Владимир Путин. Они – герои, к которым необходимо относиться соответствующим образом», – подчеркивает собеседник.

    «Но надо признать – служба неразрывно связана с риском для жизни. К сожалению, иногда миротворцам приходится нести потери. Не могу сказать, что это случалось часто, однако самый жуткий инцидент произошел в Цхинвали, когда Саакашвили, на тот момент президент Грузии, отдал трусливый приказ об убийстве гражданского населения региона и наших парней», – уточняет сенатор.

    «Конечно, между событиями 2008 года и текущим конфликтом в Нагорном Карабахе нельзя проводить прямых параллелей. Тем не менее гибель любого миротворца – это ужасная трагедия, которую необходимо расследовать», – резюмирует Долгов.

    Ранее автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны. В результате трагедии находившиеся внутри транспортного средства военнослужащие погибли. Инцидент произошел в тот момент, когда бойцы возвращались с наблюдательного поста.

    На месте уже работают представители российских и азербайджанских следственных органов. Баку выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим. Министерство обороны страны также попросило проявить терпение в связи с тем, что в настоящий момент ведутся работы по выяснению обстоятельств трагедии.

    В Москве гибель миротворцев вызывала широкий общественный резонанс. Так, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала смерть военных «чудовищной провокацией». Она также выразила соболезнования родным и близким пятерых солдат.

    «Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – отметила журналистка. Кроме того, Симоньян вспомнила и события 2020 года, когда вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 «с двумя нашими погибшими там парнями».

    Напомним, с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали из трех районов региона 5 тыс. человек. В министерстве обороны отметили, что военнослужащие продолжают выполнение задач, направленных на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 16:19
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В проекте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном указаны пять основных пунктов, сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков телеканалу Sky News Arabia.

    Он пояснил, что эти пункты обусловлены международным законодательством. «Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны», – сказал Амирбеков, передает ТАСС.

    Документ предусматривает признание суверенитета Азербайджана и Армении и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами». Также соглашение «декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга».

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку установил суверенитет в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (5)
    20 сентября 2023, 21:23
    Алиев: Армянские подразделения сдают оружие в Карабахе

    Алиев заявил о сдаче оружия армянскими подразделениями в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянские вооруженные формирования в Нагорном Карабахе начали сдавать вооружение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

    Начался процесс вывода армянских вооруженных формирований с позиций, они приняли условия Баку и начали сдавать оружие и технику, сказал Алиев, передает ТАСС.

    Он добавил, что все азербайджанские военные формирования получили указания о том, что в ходе «антитеррористических мероприятий» армянское население в Карабахе не должно оказаться под ударом.

    Напомним, азербайджанская сторона провела «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (9)
    22 сентября 2023, 08:16
    «Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции

    Полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна

    «Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции
    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Специальные силы полиции «Красные береты» ранним утром пятницы задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна.

    Задержание произошло после того, как политик с единомышленниками участвовал в перекрытии улицы в центре Еревана, передает ТАСС.

    Между тем, как сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, протестующие в Ереване, которые выступают с требованием об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны, заблокировали ключевой транспортный узел – проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. В соцсетях депутат сообщила, что в городе образовались заторы. Кроме того, митингующие заблокировали и другие улицы.

    Накануне лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призывал с раннего утра пятницы перекрыть улицы столицы. Протестующие намерены собраться у зданий кабинета министров Армении, чтобы сорвать намеченное заседание, в котором, как ожидается, должен принять участие Пашинян.

    В настоящее время здание правительства оцеплено плотным кордоном полиции.

    Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.

    Коментарии (3)
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    За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой

    Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену не прекращать контрнаступление ВСУ даже предстоящей зимой. С одной стороны, снег и отсутствие листвы демаскируют все действия. С другой, ВСУ могут воспользоваться новыми возможностями – например, замерзшим дном Каховского водохранилища. Зачем Украина хочет вести зимнее наступление и есть ли у нее для этого возможности? Подробности

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    Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты

    В пятницу западные СМИ написали, что Вашингтон близок к принятию решения о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Правда, речь идет о небольшом количестве. К тому же Украина получит устаревший – кассетный вариант ракет. Почему Америка так неохотно расстается с ATACMS? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Бербок научили говорить Киеву «нет»

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

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