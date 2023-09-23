Жители Еревана почтили память погибших российских миротворцев

В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе

Сенатор Долгов: Убийство российских миротворцев в Карабахе могло быть подстроено кем-то извне

Tекст: Евгений Поздняков

«Убийство российских миротворцев – это большая трагедия. Вне всяких сомнений, произошедшее следует рассматривать как преступление и провокацию. При этом я не исключаю, что это могло быть подстроено кем-то извне. Западные страны давно пытаются вытеснить Россию с Кавказа», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Вашингтону, в частности, выгодна дискредитация российских сил в этом регионе. Однако нам еще предстоит выяснить, кто действительно стоит за организацией убийства. В настоящий момент мы совместно с Азербайджаном проводим расследование. Уверен, что все виновники будут найдены и наказаны в кратчайшие сроки», – подчеркивает собеседник.

«Что касается деятельности самих миротворцев в Карабахе, они оказывали гуманитарную и медицинскую помощь местному населению, активно принимали участие в эвакуации гражданских. Ребята, без преувеличения, спасли немало жизней. Особенно значима их роль 19 и 20 сентября», – считает сенатор.

«Действовали наши бойцы исключительно в рамках трехстороннего соглашения. Конечно, после того как Пашинян признал юрисдикцию Азербайджана над Нагорным Карабахом, их служба значительно усложнилась», – акцентирует Долгов.

«Крайне важно, что обострение было остановлено во многом благодаря российским миротворцам. Это отметил и президент Владимир Путин. Они – герои, к которым необходимо относиться соответствующим образом», – подчеркивает собеседник.

«Но надо признать – служба неразрывно связана с риском для жизни. К сожалению, иногда миротворцам приходится нести потери. Не могу сказать, что это случалось часто, однако самый жуткий инцидент произошел в Цхинвали, когда Саакашвили, на тот момент президент Грузии, отдал трусливый приказ об убийстве гражданского населения региона и наших парней», – уточняет сенатор.

«Конечно, между событиями 2008 года и текущим конфликтом в Нагорном Карабахе нельзя проводить прямых параллелей. Тем не менее гибель любого миротворца – это ужасная трагедия, которую необходимо расследовать», – резюмирует Долгов.

Ранее автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны. В результате трагедии находившиеся внутри транспортного средства военнослужащие погибли. Инцидент произошел в тот момент, когда бойцы возвращались с наблюдательного поста.

На месте уже работают представители российских и азербайджанских следственных органов. Баку выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим. Министерство обороны страны также попросило проявить терпение в связи с тем, что в настоящий момент ведутся работы по выяснению обстоятельств трагедии.

В Москве гибель миротворцев вызывала широкий общественный резонанс. Так, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала смерть военных «чудовищной провокацией». Она также выразила соболезнования родным и близким пятерых солдат.

«Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – отметила журналистка. Кроме того, Симоньян вспомнила и события 2020 года, когда вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 «с двумя нашими погибшими там парнями».

Напомним, с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали из трех районов региона 5 тыс. человек. В министерстве обороны отметили, что военнослужащие продолжают выполнение задач, направленных на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.