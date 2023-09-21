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Отец российского военного уехал на фронт после ранения сына
Отец российского военнослужащего принял решение отправиться на фронт, узнав он ранении сына.
Как рассказал боец с позывным «Морячок», служащий по контракту на донецком направлении, после Мариуполя он получил пулевое ранение в шею и отправился в госпиталь, передает РИА «Новости». От матери военнослужащий узнал, что отец, узнав о ранении, подписал контракт и отправился на фронт.
«Он приехал в часть (после того, как узнал о ранении), подписал контракт и отправился сюда. Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была», – рассказал боец.
После выписки из госпиталя военнослужащий вернулся на фронт и теперь служит в зоне СВО вместе с отцом. «Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа (старший офицер батареи)», – рассказал «Морячок».
На заседании президиума Госсовета в четверг президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО героями и поручил сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.