Эксперты из 70 стран собрались на Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW

Свыше 500 экспертов из 70 стран объединил Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW

На площадке собрались более 500 экспертов, молодых ученых и специалистов из более чем 70 стран. Они обсуждают глобальные вызовы, стоящие перед отраслью на пути создания будущего, основанного на принципах устойчивого развития, а также – перспективы развития ядерной и смежных наук, создание новой системы подготовки и управления карьерой отраслевых специалистов, говорится на сайте «Росатома».

Председатель правительства России Михаил Мишустин в приветствии к участникам форума обратил внимание на то, что «именно от молодежи зависит будущее мировой атомной промышленности». Он отметил, что в настоящее время в Обнинске начинается активная работа по созданию Международного научно-образовательного центра атомных и смежных технологий «Обнинск Тех».

«Уверен, что он станет ведущим кластером и точкой притяжения для одаренной молодежи со всего мира. Поможет осуществлять подготовку специалистов высокого класса, востребованных в отраслях экономики, и позволит обеспечить технологический суверенитет России в области новых научных ядерных разработок», – подчеркнул Мишустин.

В своем обращении к участникам форума генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пояснил, что «так как атомная промышленность выросла из науки, то для ее дальнейшего развития и создания устойчивого будущего, крайне важны тщательно подготовленные специалисты».

Также глава Росатома выразил уверенность в том, что создание и развитие центра международного ядерного образования «Обнинск Тех» с участием всех заинтересованных сторон из стран-партнеров позволит нашей стране в горизонте 2030 года занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования.



