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Эксперты из 70 стран собрались на Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW
Свыше 500 экспертов из 70 стран объединил Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW
В Обнинске открылся Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW, организованный при поддержке Госкорпорации «Росатом».
На площадке собрались более 500 экспертов, молодых ученых и специалистов из более чем 70 стран. Они обсуждают глобальные вызовы, стоящие перед отраслью на пути создания будущего, основанного на принципах устойчивого развития, а также – перспективы развития ядерной и смежных наук, создание новой системы подготовки и управления карьерой отраслевых специалистов, говорится на сайте «Росатома».
Председатель правительства России Михаил Мишустин в приветствии к участникам форума обратил внимание на то, что «именно от молодежи зависит будущее мировой атомной промышленности». Он отметил, что в настоящее время в Обнинске начинается активная работа по созданию Международного научно-образовательного центра атомных и смежных технологий «Обнинск Тех».
«Уверен, что он станет ведущим кластером и точкой притяжения для одаренной молодежи со всего мира. Поможет осуществлять подготовку специалистов высокого класса, востребованных в отраслях экономики, и позволит обеспечить технологический суверенитет России в области новых научных ядерных разработок», – подчеркнул Мишустин.
В своем обращении к участникам форума генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пояснил, что «так как атомная промышленность выросла из науки, то для ее дальнейшего развития и создания устойчивого будущего, крайне важны тщательно подготовленные специалисты».
Также глава Росатома выразил уверенность в том, что создание и развитие центра международного ядерного образования «Обнинск Тех» с участием всех заинтересованных сторон из стран-партнеров позволит нашей стране в горизонте 2030 года занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования.