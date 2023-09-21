Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.8 комментариев
Кабмин рассказал о вводе гибких экспортных пошлин на ряд товаров
Правительство России с 1 октября вводит гибкие экспортные пошлины на ряд товаров
В России с 1 октября вводятся гибкие экспортные пошлины на некоторые товары, чтобы защитить внутренний рынок, пошлины будут привязаны к курсу рубля, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что мера носит временный характер, гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года, передает ТАСС.
В правительстве заявили, что гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля позволят бороться с необоснованным повышением цен. «Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления», – говорится в сообщении кабмина.
Размер пошлин составил от 4 до 7% для большинства товаров, для удобрений – до 10%. Уровень будет зависеть от курса рубля. При 80 рублях за доллар и ниже пошлина будет нулевой.
Ранее сообщалось, что в России рассматривают возможность запрета экспорта топлива.