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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    18 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    20 сентября 2023, 16:52

    Грушко: ЕС признал неготовность возобновлять зерновую сделку

    Грушко заявил о фактическом признании ЕС в неготовности возобновлять зерновую сделку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности возобновления зерновой сделки говорит о том, что ЕС не готов и не будет выполнять обязательства по ней, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    По его словам, это высказывание свидетельствует о том, что Евросоюз не готов и не будет выполнять все обязательства, зафиксированные на бумаге вместе с ООН, передает ТАСС.

    Грушко заявил, что Запад также не готов вносить вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности путем снятия препятствий для нормальной торговли сельскохозяйственными товарами. «Прежде всего отменить те санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию», – указал замминистра.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их.

    20 сентября 2023, 07:51
    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие

    Forbes: Удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета»

    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 ВВС Украины на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога, удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», выразил мнение обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Автор статьи рассказал, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Как считает обозреватель издания, этот удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», передает РИА «Новости».

    Обозреватель отметил, что это плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил, так как обновленный «Ланцет» имеет большую дальность поражения целей и более опасен. По мнению автора статьи, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

    Ранее стало известно, что в России планируется кратно увеличить выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион». В начале сентября на Украине пожаловались на российские беспилотники «Ланцет», наносящие большой ущерб ВСУ.

    Коментарии (29)
    20 сентября 2023, 11:18
    Взрыв произошел на торговом судне в Черном море

    Agerpres: Взрыв произошел на торговом судне в Черном море, причины устанавливаются

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел на судне, которое находилось в Черном море близ дунайского рукава Сулина, экипаж покинул его, сообщило агентство Agerpres.

    Глава районной администрации порта Тулча Дан Иким сообщил, что все 12 членов экипажа судна под флагом Того были доставлены в порт Сулина и в данный момент проходят медобследование, передает ТАСС.

    Иким добавил, что причины взрыва пока не известны, ведется следствие, в ходе которого будет установлено, произошел ли он из-за мины.

    Ранее New York Times сообщила, что портовая инфраструктура на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки, устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны: могут застрять или получить повреждения, заблокировав движение по речной артерии.

    Коментарии (28)
    19 сентября 2023, 21:46
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Иран выразил озабоченность эскалацией в Карабахе, призвав стороны конфликта к диалогу, в том числе к формату встречи 3+3, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

    В сообщении напомнили, что Иран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в МИД страны указали на необходимость решать проблемы в рамках переговоров, передает РИА «Новости».

    Также подчеркивается значимость региональных стран в содействии разрешению споров. В Иране подтвердили готовность «провести встречу в формате 3+3 по этому поводу». Речь идет о переговорах в составе Армении, России, Азербайджана, Турции, Ирана и представителей Карабаха.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




    Результаты
    40 комментариев


    Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия.

    Коментарии (7)
    19 сентября 2023, 22:03
    В Польше сообщили о прекращении выплат пособий украинцам
    В Польше сообщили о прекращении выплат пособий украинцам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пособия гражданам Украины, находящимся в Польше, перестанут выплачивать в конце 2023 года, решения об их продлении пока нет, заявил телеканалу Polsat пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

    По словам представителя правительства республики, пособия выдаются только на период длящегося вооруженного конфликта, в начале 2024 года они перестанут действовать, передает ТАСС.

    Мюллер добавил, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены». Говоря о мерах поддержки украинцев, пресс-секретарь добавил, что они не будут продлены в большой степени».

    Ранее в МИД России заявили, что Польша заинтересована в миграции жителей Украины.

    Коментарии (30)
    19 сентября 2023, 22:48
    Митингующие полностью заблокировали здание посольства России в Ереване

    Посольство в Ереване: Митингующие заблокировали здание российского диппредставительства, в МИД Армении направлена нота

    Tекст: Антон Никитин

    Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано участниками протестной акции, российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

    Российские дипломаты отметили, что обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении, после чего дипмиссия оказалась полностью заблокирована, нормальное функционирование посольства нарушено, передает ТАСС.

    В диппредставительстве сообщили, что находятся в контакте с компетентными органами Армении, в МИД Армении направлена нота с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства России в Ереване в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    В свою очередь пресс-секретарь посольства России в Армении Александр Гучков в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что ситуация в Ереване в связи с акциями протеста из-за очередного обострения в Нагорном Карабахе остается достаточно напряженной, однако какой-то неприкрытой, выраженной агрессии к россиянам со стороны протестующих пока не наблюдается, ситуация остается «в рамках правового поля». Гучков выразил мнение, что Армения остается дружественной страной для России. Дипломат подчеркнул, что народы России и Армении связывает многовековая история, плотная сеть различных связей. Он выразил сомнение, что эти связи так просто в один вечер можно разорвать.

    Дипломат также сообщил, что информации о пострадавших гражданах России в ходе протестов в Ереване в посольство РФ в Армении не поступало.

    Ранее митингующие в Ереване потребовали у России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    12 комментариев

    Коментарии (43)
    19 сентября 2023, 21:52
    Умер актер Алексей Янин в возрасте 40 лет
    Умер актер Алексей Янин в возрасте 40 лет
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    Умер актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Янин, ему было 40 лет, сообщили в театре.

    Актер находился в реанимации со 2 сентября, умер 19 сентября из-за проблем с сердцем, говорится на сайте РАМТ.

    Последние восемь лет Янин боролся с последствиями инсульта. Он прославился благодаря работам в кино и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери». О времени и месте прощания будет сообщено позже.

    Коментарии (5)
    19 сентября 2023, 18:45
    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого

    Политолог Гаспарян: Запад и ООН не станут накладывать санкции на Азербайджан за операцию в Карабахе

    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого
    @ oldhike/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не настроен сражаться с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Международная общественность также закроет глаза на действия Баку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Армен Гаспарян. Во вторник войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха.

    «Судя по всему, конфликт закончится быстро. Азербайджан действует крайне решительно. Правительство страны заявляет о необходимости поражения военных объектов на территории Карабаха. Это логичный шаг, учитывая то, что ранее Армения признала юрисдикцию Баку над этим регионом. Собственно, новый хозяин и начал процесс выстраивания здесь государственности», – сказал политолог Армен Гаспарян.

    «Азербайджан пребывает в восторге. Общество и политики невероятно рады осуществлению давних надежд. Они долго готовились к этому дню. Это видно даже по отражению текущих событий в государственных СМИ: отчеты, фотографии, видеоматериалы появляются с молниеносной скоростью. Все выполнено крайне профессионально», – отмечает собеседник.

    «В Армении же люди наблюдают крах национальной идеи. Последние сто лет история этой страны состояла из природных и политических катастроф. Единственным светлым лучиком была победа в конфликте с Азербайджаном в 90-х годах. Теперь же у населения отнимают и эту страницу прошлого», – подчеркивает эксперт.

    «При этом Ереван, похоже, не настроен на противодействие Баку в военном плане. Сегодня на площади столицы будут собираться недовольные граждане, однако вероятность того, что им удастся вынудить уйти действующее правительство в отставку, крайне мала. Пашинян же не похож на человека, который способен выйти из столь сложной ситуации», – считает политолог.

    «В настоящий момент говорить о международной реакции достаточно трудно. Скорее всего, мировая общественность будет выступать с призывами к миру. Санкций по отношению к Баку со стороны западных государств и ООН ждать не стоит. К сожалению, Брюссель и Вашингтон привыкли закрывать глаза на агрессию в тех случаях, если им это удобно», – указывает Гаспарян.

    «Отмечу, что США до сих пор не выступили с заявлениями по событиям на Кавказе. По большому счету, им все равно на этот регион. Главное, чтобы в происходящее не вмешивалась Россия, а национальные вопросы местных государств, как и жизни их населения, Белый дом мало волнуют», – акцентирует собеседник.

    «МИД России займет миротворческую позицию. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже призвала обе стороны сохранять приверженность достигнутым ранее договоренностям. Кроме того, она подчеркнула необходимость реализации уже намеченной дорожной карты», – резюмирует Гаспарян.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    12 комментариев

    Ранее войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило министерство обороны страны. Отмечается, что Баку предпринял подобные действия в связи с необходимостью пресечения провокаций в регионе, разоружения и вывода армянских военных, нейтрализацией их инфраструктуры и обеспечения безопасности мирных жителей. Кроме того, целью Азербайджана является восстановление конституционного строя государства.

    В свою очередь, министерство обороны Армении опровергло информацию о присутствии в Карабахе собственных вооруженных сил. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Баку из-за текущей ситуации в регионе.

    В Ереване около 500 человек вышли на митинг у здания правительства в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Протестующие скандируют лозунги против правительства Пашиняна и обвиняют в происходящем руководство страны. Премьер-министр страны заявил о неприемлемости призывов к госперевороту и отметил, что «нарушение правопорядка и стабильности» – это та цель, которую ставят перед собой противники Армении.

    В России также отреагировали на действия Азербайджана. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала стороны вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации. По ее словам, Москва очень встревожена сложившейся в регионе ситуацией, однако она подчеркнула, что миротворцы РФ продолжат свою работу в рамках мандата в Нагорном Карабахе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в рамках конфликта Москва считает своей главной задачей обеспечение безопасности людей, в частности, армянского населения. Он подчеркнул, что РФ поддерживает связи с обеими сторонами. Диалог идет и по линии военных, однако, по его мнению, происходящее необходимо свернуть в дипломатическое русло.

    В результате действий Азербайджана, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) обратилась к Баку с призывом прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров для разрешения ситуации.

    Коментарии (17)
    20 сентября 2023, 01:16
    Слуцкий припомнил Пашиняну признание Карабаха частью Азербайджана в Праге

    Лидер ЛДПР Слуцкий: Позиция Пашиняна дает Баку основания считать Карабах внутриазербайджанским конфликтом

    Tекст: Антон Никитин

    Позиция руководства Армении может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт, выразил мнение лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что миротворцы продолжают выполнять свои задачи в зоне конфликта.

    Парламентарий напомнил в своем Telegram-канале про заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года, о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров.

    «То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Председатель комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что такая позиция армянского руководства может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.

    «Безусловно, развитие событий в регионе – эскалация напряженности и переход к боевым действиям – вызывает большую тревогу. Всем сторонам необходимо прекратить кровопролитие, жертвами которого уже стали 25 человек, и вернуться за стол переговоров. Это самое главное», – заявил Слуцкий.

    Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.

    Ранее митингующие в Ереване установили палатки на площади Республики и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Напомним, в октябре 2022 года в Праге прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По результатам переговоров Ереван и Баку подтверждали признание территориальной целостности и суверенитета друг друга.

    В мае 2023 года Пашинян подтверждал, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.

    Алматинская декларация, Алматинское соглашение – декларация о целях и принципах СНГ, его основах. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование. Была подписана 21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате в Доме дружбы. В итоге к СНГ кроме Белоруссии, России и Украины присоединилось еще восемь республик: Азербайджан (24 сентября 1993 года), Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Грузия присоединилась к СНГ в декабре 1993 года. Латвия, Литва и Эстония отказались подписывать Алматинскую декларацию, равно, как и Беловежское соглашение.

    Коментарии (14)
    20 сентября 2023, 11:40
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против Сил быстрого реагирования Судана, могли стоять украинские спецслужбы, показало расследование CNN.

    Украинский военный источник в разговоре с CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

    Операция включала в себя серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от группы «Вагнер».

    При этом CNN не смог однозначно подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако полученные телеканалом видеоматериалы выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле. Два коммерчески доступных дрона, широко используемые ВСУ, были задействованы как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке.

    Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона.

    «Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы», – заключает CNN.

    В августе появились кадры с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.

    Коментарии (17)
    20 сентября 2023, 08:21
    Алиев назвал Блинкену условие завершения операции в Карабахе
    Алиев назвал Блинкену условие завершения операции в Карабахе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Азербайджан остановит антитеррористическую операцию в Карабахе при условии сдачи оружия армянскими силами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе Блинкена, сообщили в администрации главы Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Алиев заявил, что ВС Азербайджана начали операцию локального характера для предотвращения новых провокаций Армении в Карабахе. Он добавил, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелам, работа ведется по легитимным военным целям.

    Алиев заявил, что Баку неоднократно приглашал к диалогу армянское население, проживающее в Карабахском регионе, но они отказывались от этого.

    В ходе антитеррористических мероприятий они вновь были приглашены к диалогу. «Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», – добавили в администрации азербайджанского президента.

    Блинкен же выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня. Он заявил, что Вашингтон поддерживает прямой диалог между Баку и представителями армян из Карабахского региона.

    Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовностей Баку обеспечить все права, свободы и безопасность мирного населения в Нагорном Карабахе.

    Россия призвала  стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Карабахе и остановить кровопролитие.

    Коментарии (41)
    19 сентября 2023, 20:05
    Блогера Милохина объявил в розыск военкомат Анапы
    Блогера Милохина объявил в розыск военкомат Анапы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Блогера и тиктокера Даню Милохина объявил в розыск военкомат Анапы, потому что он не встал на учет по месту жительства.

    Сам Милохин был зарегистрирован в Москве. Отмечается, что согласно базе данных МВД, блогер не находится в федеральном розыске, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Ранее тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. После сообщений о том, что его могут призвать на службу в армию, Милохин снова покинул Россию. По данным Mash, он улетел около недели назад рейсом экономкласса.

    Забрать в армию тиктокера попросила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, с этой просьбой она обратилась в Минобороны России.

    Коментарии (45)
    20 сентября 2023, 08:16
    Житель Алтая отравил предназначенную для мобилизованных воду

    ФСБ: Житель Алтайского края отравил воду для военнослужащих России, возбуждено дело

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение, рассказали в пресс-службе ФСБ по региону.

    Согласно сообщению пресс-службы, житель Барнаула связался с гражданами Украины, в беседах с которыми начал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки ВСУ, передает ТАСС. Чтобы доказать серьезность намерений, мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных ВС России, причем процесс он заснял на видео, которое переслал своим кураторам.

    В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено дело, подпадающее под статьи «Покушение на теракт» и «Покушение на госизмену».

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области двух человек, намеревавшихся поджечь административное здание по заданию ЛСР.

    Коментарии (31)
    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (21)
    19 сентября 2023, 19:48
    В МИД Турции назвали причину операции Азербайджана в Карабахе

    МИД Турции: Операция Азербайджана в Карабахе является вынужденной мерой

    В МИД Турции назвали причину операции Азербайджана в Карабахе
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции заявило, что операция Азербайджана в Нагорном Карабахе является вынужденной мерой.

    «Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории», – заявил МИД Турции, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что «азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию, направленную исключительно против военных элементов», так как «не последовало решений в ответ на законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал в течение почти трех лет после окончания второй карабахской войны».

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




    Результаты
    40 комментариев

    Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В ответ на призыв непризнанной республики к переговорам в Баку заявили о готовности провести их на определенных условиях.

    Коментарии (13)
    19 сентября 2023, 20:14
    В США решили потребовать отчета от Зеленского за потраченные деньги

    Конгрессмен Маккарти: США не готовы гарантировать новый раунд финансирования Украины

    В США решили потребовать отчета от Зеленского за потраченные деньги
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

    Спикер сообщил, что на встрече с Зеленским в четверг будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь, передает РИА «Новости». «У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», – сказал Маккарти.

    Белый дом запросил у Конгресса дополнительно 24 млрд долларов для Украины. С февраля 2022 года Киев уже получил от США свыше 110 млрд долларов различной помощи.

    Ранее Белый дом признал рост критики конгрессменами расходов на помощь Украине.

    Коментарии (23)
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    Европа и США довели себя до дизельного кризиса

    Стоимость дизеля в США выросла до рекордного уровня за всю историю. Даже дорожающая сейчас нефть может позавидовать. Цены на дизель в США подскочили до 140 долларов за баррель, в Европе они тоже резко выросли. Почему дизеля стало не хватать и чем это опасно для западных стран? Подробности

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    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому

    Американская пресса обвинила ВСУ в нанесении удара по мирным жителям на рынке в Константиновке. Россия не раз заявляла о причастности Украины к трагедии, унесшей жизни 16 человек, однако офис Зеленского упорно перекладывал ответственность на Москву. О чем свидетельствует данная публикация, какие сигналы были отправлены Киеву и почему заокеанские СМИ заговорили об этом именно в день визита Зеленского в Вашингтон? Подробности

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    ВСУ под Клещеевкой подвели электронные карты

    Атаки противника у села Клещеевка отражены, заявляют в Минобороны России. Таким образом были опровергнуты утверждения главы киевского режима Зеленского о взятии этого населенного пункта. Почему Клещеевка и соседняя Андреевка стали в последнее время центром ожесточенных боев – и имеют ли они какое-либо стратегическое значение? Подробности

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    Канада начала заигрывать с индийскими сепаратистами

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что за убийством местного лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара могут стоять власти Индии. Ниджар выступал за независимость Халистана – несуществующего сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб. В Нью-Дели отвергают любую причастность к этому инциденту. Что подвигло канадское руководство на эти обвинения и как этот шаг скажется на отношениях двух стран? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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