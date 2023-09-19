Боррель не увидел возможности для возвращения к зерновой сделке

Боррель заявил об отсутствии какой-либо возможности для достижения соглашения по зерновой сделке

Tекст: Антон Антонов

Боррель заявил, что «Россия ставила условия», однако, по его мнению, это не «вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций». По версии Борреля, санкции «не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений».

«Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности (с Россией) нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят», – приводит его слова РИА «Новости».

Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Боррель также сообщил, что ЕС продолжит переговоры с «украинскими партнерами». По его словам, главы МИД стран Евросоюза скоро провести встречу в Киеве, передает ТАСС.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их. Дипломатические источники в ООН указывали, что для возобновления зерновой сделки требуется согласие ЕС и США, так как на ООН, ни Турция сами не могут обеспечить выполнение всех условий.

Евросоюз является одним из ключевых игроков, от которых зависит выполнение условий России для возвращения в зерновую сделку. В первую очередь это касается подключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT.