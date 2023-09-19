Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Боррель не увидел возможности для возвращения к зерновой сделке
Боррель заявил об отсутствии какой-либо возможности для достижения соглашения по зерновой сделке
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас, как ему кажется, нет никакой возможности для достижения соглашения о возобновлении зерновой сделки.
Боррель заявил, что «Россия ставила условия», однако, по его мнению, это не «вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций». По версии Борреля, санкции «не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений».
«Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности (с Россией) нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят», – приводит его слова РИА «Новости».
Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Боррель также сообщил, что ЕС продолжит переговоры с «украинскими партнерами». По его словам, главы МИД стран Евросоюза скоро провести встречу в Киеве, передает ТАСС.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их. Дипломатические источники в ООН указывали, что для возобновления зерновой сделки требуется согласие ЕС и США, так как на ООН, ни Турция сами не могут обеспечить выполнение всех условий.
Евросоюз является одним из ключевых игроков, от которых зависит выполнение условий России для возвращения в зерновую сделку. В первую очередь это касается подключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT.