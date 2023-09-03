Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
В ООН прояснили ситуацию с возможностью подключить Россельхозбанк к SWIFT
Дипломатические источники в ООН указали на невозможность подключить Россельхозбанк к SWIFT без согласия ЕС и США
Подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT в рамках возобновления зерновой сделки не планируется, сообщили дипломатические источники в ООН.
Источники ТАСС пояснили, что обсуждается уже озвученное ранее предложение вести «расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком». Однако, как подчеркнули в ООН, ни организация, ни Турция сами не могут обеспечить подключение дочерней структуры Россельхозбанка к SWIFT, необходимо согласие ЕС и США. Кроме того, сам процесс может растянуться на несколько месяцев.
Напомним, турецкое агентство Anadolu заявило, что новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Источник в политических кругах Анкары отметил, что эти условия уже были в изначальных договоренностях, «нет оснований надеяться, что их выполнят сейчас».