В Анкаре не исключили возможность кратковременной разморозки «зерновой сделки»

Источник в Анкаре: Между президентами России и Турции возможна дискуссия о кратковременной разморозке «зерновой сделки»

Tекст: Антон Никитин

Источник оценил как очень низкие шансы договориться в ходе переговоров Путина и Эрдогана о возрождении «зерновой сделки» в прежнем формате. По мнению источника, тема будет обсуждаться, конечно, но договоренностей ждать не стоит, так как позиции сторон – ООН, США, России – не дают им возможности эффективно и взаимовыгодно решить вопрос, и «турецкие посреднические усилия» здесь не помогут, передает ТАСС.

По словам источника, Россия «четко обозначила свои ожидания» для возвращения в сделку, но ответ на эти ожидания, которые предусматривают снятие некоторых санкций, «ООН дать не сможет», потому что в продолжении действия антироссийских ограничений заинтересованы США.

«Якобы новые предложения ООН, о которых пишет пресса, не привносят в дискуссию ничего нового. Переподключение российского банка к SWIFT, разблокирование экспорта в РФ сельхозтехники и прочее, это было в изначальных договоренностях и не было выполнено. Нет оснований надеяться, что их выполнят сейчас», – считает источник.

По мнению источника, Эрдоган от переговоров с Путиным «хотел бы получить некоторые козыри», с которыми он бы поехал на Генассамблею ООН, «усилив свои позиции». «Но вряд ли он сможет получить от российской стороны реальные заверения, пока ситуация с зерновой сделкой находится фактически в тупике. Теоретически может быть некоторая дискуссия об исключительно кратковременной разморозке сделки», – считает источник.

Ранее Москва напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что зерновую сделку можно продлить, если выполнить все данные ранее России обещания. Днем ранее глава МИД Сергей Лавров разъяснил Турции, чего Россия ждет от Запада для восстановления зерновой сделки.