Эксперт прокомментировал гибель спасателей в Балашихе

Заслуженный спасатель России раскритиковал руководство операцией на обрушенной многоэтажке в Балашихе

Tекст: Татьяна Косолапова

«Есть определенные алгоритмы, правила работы на завалах на полуобрушенных или обрушенных зданиях. Но не понимая, что там было конкретно, трудно сказать, есть тут оплошность, вина руководства или тут какие-то обстоятельства непреодолимой силы. В таких ситуациях главный критерий – безопасность спасателей, иначе толку не будет: и спасателей потеряем, и людей. Мы стремимся оказать помощь людям, освободить заблокированных под завалом или уже достать погибших, но при этом не упускаем самый главный критерий – безопасность спасателей», – говорит Гофштейн.



Прежде чем посылать сотрудников МЧС на место происшествия, руководитель данной операцией обязан выяснить, насколько это безопасно для его подчиненных, подчеркивает эксперт. Если знаний об объекте не хватает, то необходимо обратиться к строителям за консультацией, которые в ходе срочной экспертизы смогут дать оценку зданию, рекомендации по его временному укреплению, либо предостерегут, что на объекте очень много опасных трещин и необходимо предпринять какие-то особые действия.

Также при частичном разрушении здания, продолжает собеседник, необходимо обследовать его с верхних этажей, а не снизу, чтобы избежать угрозы жизни при повторном обрушении. Соответственно, специалисты должны работать со страховкой, укрепить уязвимые места здания временными панелями, при необходимости поставить строительные леса, подпорки и прочее – любыми способами укрепить конструкцию, чтобы под ней было безопасно работать. Завалы, под которыми могут быть люди, разбираются в самую последнюю очередь. Экстренно разбираются лишь те завалы, откуда идут «признаки живых людей».

«Всякая спешка, всякое действие, которое не подкреплено безопасностью, является преступным. Безусловно, есть обстоятельства, которые учесть просто невозможно. Мы не можем знать, какие обстоятельства были в данном случае, подвергались ли риску спасатели, достаточная ли у всех была квалификация и так далее. Я, конечно, не хотел бы заочно кого-то обвинять, поскольку меня там не было, но то, что во время работы спасателей произошло два обрушения, в результате которого несколько из них погибли, это мне не нравится. Я бы своих людей без экспертизы туда не послал бы», – заключил Гофштейн.

В среду в подмосковной Балашихе на третьем этаже жилого девятиэтажного панельного дома произошел взрыв газа, вследствие чего обрушились три этажа – разрушились фасадная стена дома и межэтажные перекрытия. Погибли четыре человека. Сотрудники МЧС приехали на место разбирать завалы, под которыми могли быть люди. Очевидцы показали видео с места взрыва.

Позже произошло еще два обрушения здания, где работали спасатели. В результате двое из них погибли. Еще двое ранены, они переданы медикам.