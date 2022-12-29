По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.8 комментариев
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в Балашихе, есть жертвы среди жильцов и спасателей
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)