  • Российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Карабахе меняют геополитический расклад на Южном Кавказе

    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в Балашихе, есть жертвы среди жильцов и спасателей

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Взрыв газа разрушил девятиэтажку в подмосковной Балашихе. В результате ЧП обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания, всего повреждения получили десять квартир. Стало известно о гибели четырех жильцов. При разборе завалов произошло повторное обрушение, унесшее жизни двоих спасателей (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

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    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому

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    ВСУ под Клещеевкой подвели электронные карты

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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

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