  • Жена актера Янина опровергла сообщения о его смерти
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как был сорван русофобский план Нобелевского комитета
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    Суд арестовал Коломойского с возможностью внесения залога
    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией
    Суд в Нигере вынес постановление о высылке из страны посла Франции
    Российские войска улучшили положение на донецком направлении в районе Клещеевки
    Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    10 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    6 комментариев
    2 сентября 2023, 21:22

    Китай решил поддержать кандидатуру Турции в БРИКС

    Посол КНР в Анкаре заявил, что Китай поддержит вступление Турции в БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС, если страна подаст заявку, заявил посол КНР в Анкаре Лю Шаобинь в интервью газете Aydınlık.

    Посол заявил, что Китай хочет присоединения Турции к БРИКС, чтобы вместе расти с развивающимися странами, передает РБК.

    Напомним, Турция не подавала заявку на присоединение к БРИКС.

    Ранее в БРИКС приняли Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, которые войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    31 августа 2023, 21:15
    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР

    Кандидат в президенты США Рамасвами призвал заставить Россию отказаться от альянса с Китаем

    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами предложил включить в договоренности об урегулировании конфликта на Украине пункт о выходе России из альянса с Китаем.

    Политик считает, что настоящей угрозой США является российско-китайский союз, а не спецоперация на Украине. В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Рамасвами написал, что США выполнили свои обязательства на Украине, необходимо договориться о мире с Путиным в обмен на отказ России от альянса с Китаем, передает РИА «Новости».

    Ранее кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов.

    Коментарии (39)
    31 августа 2023, 18:11
    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»

    Лавров объяснил Фидану бесперспективность продвижения так называемой формулы мира Зеленского

    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского подменяют любой серьезный разговор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Лавров заявил, что обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине, и инициативы, которые продвигают ультимативную и заведомо провальную «формулу мира» Зеленского, передает ТАСС.

    По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины. Лавров объяснил, что эти инициативы пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы.

    Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Коментарии (13)
    2 сентября 2023, 15:17
    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией

    Захарова: «Новый пакет предложений ООН» по «зерновой сделке» состоит из невыполненных Западом обязательств перед Россией

    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Выполнение данных России обещаний в рамках «зерновой сделки» и раньше подразумевало переподключение «Россельхозбанка» к международной системе SWIFT и разморозку активов российских компаний, однако эти пункты так и не были выполнены, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат процитировала в своем Telegram-канале государственное турецкое агентство Anadolu, которое передало, что новый пакет предложений ООН по «зерновой сделке» подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Захарова подчеркнула, что раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что зерновую сделку можно продлить, если выполнить все данные ранее России обещания. Днем ранее глава МИД Сергей Лавров разъяснил Турции, чего Россия ждет от Запада для восстановления зерновой сделки.

    Коментарии (16)
    31 августа 2023, 19:46
    МИД: Пограничный вопрос между Россией и Китаем окончательно разрешен

    Захарова: Россия и Китай не имеют взаимных территориальных претензий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва и Пекин не имеют территориальных претензий друг к другу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о ситуации по территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский.

    Страны придерживаются позиции о том, что пограничный вопрос между ними окончательно разрешен, подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

    Россия и Китай подтверждали отсутствие территориальных претензий, такое положение есть в базовом Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

    Ранее госсайт КНР опубликовал комплект географических карт за 2023 год, на которых часть российских территорий, в том числе и остров Большой Уссурийский, указана как китайские.

    Коментарии (8)
    1 сентября 2023, 17:44
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Скоро состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

    «Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает лично для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент пообещал участнице открытого урока, задавшей вопрос о возможностях для углубления гуманитарных контактов России и КНР, обсудить с Си Цзиньпином, что можно будет сделать еще по этому направлению.

    Ранее сообщалось, что Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

    Коментарии (12)
    1 сентября 2023, 18:32
    Шойгу назвал условия продления зерновой сделки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Зерновую сделку можно продлить, если выполнить все обещания, данные ранее России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, сделка, инициированная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сейчас остановлена, но не по вине России. Если выполнить все обещания, данные Москве ранее, то сделка будет продлена, отметил глава Минобороны России, передает РИА «Новости».   

    «Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», – добавил Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Также Шойгу поздравил Фидана с назначением на новую должность.

    Ранее с Фиданом в Москве встречу провел глава МИД России Сергей Лавров.

    Коментарии (2)
    31 августа 2023, 18:28
    Россия разъяснила Турции, чего ждет от Запада для восстановления зерновой сделки

    Лавров: Россия разъяснила Турции, чего ждет от Запада для восстановления зерновой сделки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва дала Анкаре разъяснения о том, что должен предпринять Запад для возобновления зерновой сделки, заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Министры поговорили о сложившейся после прекращения зерновой сделки 18 июля проблеме, российская сторона довела до турецких партнеров понимание того, что должен сделать Запад для восстановления жизнеспособности инициативы, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Также он напомнил о позиции президента России Владимира Путина об условиях восстановления соглашения. Как только будут приняты меры по решению всех проблем, которые остались невыполненными, несмотря на обещания генсека ООН Антониу Гутерриша, чьи усилия Москва ценит, Россия будет готова возобновить договор, заключил глава ведомства.

    Ранее Лавров отмечал, что его переговоры с Фиданом станут подготовкой к встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 15:32
    Кремль назвал тему переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

    Кремль: Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи 4 сентября вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сообщили в Кремле.

    Планируется также, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи 4 сентября обсудят актуальную международную проблематику, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет переговоры с Эрдоганом 4 сентября в Сочи.

    Коментарии (5895)
    31 августа 2023, 18:19
    Лавров обсудил с Фиданом поставку 1 млн тонн зерна в Турцию

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом поставку 1 миллиона тонн российского зерна в Турцию по льготной цене.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров подчеркнул, что обсуждались поставки зерна для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира, передает ТАСС.

    Он добавил, что этот вопрос обсуждается также с представителями Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы.

    Ранее российское внешнеполитическое ведомство назвало оптимальной рабочей альтернативой зерновой сделке предложение президента России Владимира Путина о поставке 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для переработки на турецких предприятиях и отправки нуждающимся странам.

    Накануне турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции на переговорах могут обсудить новую формулу для зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    31 августа 2023, 16:04
    Лавров предложил Фидану обсудить вопросы, которые рассмотрят Путин и Эрдоган

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, сегодня нужно подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение, сказал глава МИД России на переговорах с Фиданом.

    В свою очередь глава МИД Турции отметил, что на встрече с Лавровым будут обсуждены вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем, а также ситуации в Сирии и на Южном Кавказе, передает ТАСС.

    Напомним, в Москве проходят переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Ранее турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.

    Коментарии (0)
    31 августа 2023, 18:59
    Лавров подтвердил готовность России нарастить экспорт газа в Турцию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил своему турецкому коллеге Хакану Фидану готовность России нарастить экспорт природного газа в Турцию.

    По его словам, Россия готова выполнять все договоренности о наращивании экспорта природного газа, в том числе через построенный газовый хаб, передает ТАСС.

    Лавров указал на то, что Россия и Турция развивают стратегические проекты в сфере энергетики, «которые традиционно являются локомотивом» в отношениях двух стран. Также глава МИД России сообщил, что строительство четырех энергоблоков атомной электростанции «Аккую» идет по графику.

    Напомним, переговоры Фидана и Лаврова стартовали в четверг в Москве, об этом ранее сообщали в МИД России.

    Коментарии (5)
    31 августа 2023, 13:11
    Источник назвал время и место встречи Путина и Эрдогана

    Названы возможные время и место встречи Путина и Эрдогана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи, заявил турецкий дипломатический источник.

    Встреча планируется на 4 сентября, сказал собеседник ТАСС.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.

    Коментарии (0)
    31 августа 2023, 18:44
    Лавров: Саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время

    Лавров: Неформальная встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном саммите в ближайшее время рассмотрят все направления партнерства, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    Лавров отметил, что Россия и Турция констатировали динамичное развитие двусторонних отношений: продолжается интенсивный, доверительный политический диалог между президентами Путиным и Эрдоганом, передает ТАСС.

    По его словам, президенты несколько раз разговаривали по телефону, были очные встречи, а на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана.

    Министр иностранных дел подчеркнул, что главы государств рассмотрят все направления российско-турецкого партнерства, а также другие темы, которые они определят сами.

    Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    До этого турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 13:38
    Песков назвал дату переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

    Кремль: Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, переговоры пройдут в понедельник в середине дня, передает ТАСС.

    В пресс-службе администрации турецкого президента тем временем подтвердили намерения Эрдогана посетить Сочи, однако не ответили, когда именно она состоится.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президенты России и Турции на неформальном саммите в ближайшее время рассмотрят все направления партнерства.

    До этого турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 19:36
    Шойгу: Россия намерена продолжать стратегическое партнерство с Турцией

    Шойгу заявил, что Россия намерена продолжать стратегическое партнерство с Турцией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва планирует продолжить стратегическое двустороннее сотрудничество с Анкарой.

    Сотрудничество будет продолжено для решения различных задач, передает ТАСС слова Шойгу, сказанные в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    Речь шла о делах, связанных с работой с Сирией и Ираном. Глава российского Минобороны напомнил о первой в истории Турции, Сирии и России встрече, когда руководители военных ведомств собрались решить «очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы».

    Напомним, встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана состоялась в Москве в мае 2023 года. Встреча была посвящена нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.

    Коментарии (2)
    Главное
    Китай решил поддержать кандидатуру Турции в БРИКС
    Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил второй полет
    Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности
    SpaceX отправила в космос американские военные спутники
    Силы ОДКБ на учениях в Белоруссии отработали уничтожение боевиков
    МОК объяснил недопуск россиян к Азиатским играм техническими причинами
    Кассетный снаряд ВСУ попал в квартиру жилого дома в Донецке

    Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти

    Украина требует запретить Европе закупать у Индии нефтепродукты, созданные из российской нефти. Тогда как сама Украина продолжает зарабатывать на российской нефти. Если США и ЕС прислушаются к Киеву, то удар будет нанесен по всему рынку нефти. А пострадают в первую очередь страны – импортеры нефти: США, ЕС и сама Украина. Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Вертолеты встанут на защиту Москвы от украинских беспилотников

    Москва ведет комплексную работу по защите столицы от атак украинских дронов. В частности, мэр города Сергей Собянин сообщил о строительстве целой сети объектов ПВО. И судя по словам градоначальника, в обороне примут участие вертолеты. Насколько эффективной будет разработанная модель защиты и как еще можно улучшить ПВО столицы? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии

    Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............