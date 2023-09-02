Китай решил поддержать кандидатуру Турции в БРИКС

Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР

Кандидат в президенты США Рамасвами призвал заставить Россию отказаться от альянса с Китаем

Tекст: Вера Басилая

Политик считает, что настоящей угрозой США является российско-китайский союз, а не спецоперация на Украине. В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Рамасвами написал, что США выполнили свои обязательства на Украине, необходимо договориться о мире с Путиным в обмен на отказ России от альянса с Китаем, передает РИА «Новости».

Ранее кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов.