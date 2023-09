В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой

Tекст: Вера Басилая

Публикация в The New York Times вышла в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США. Журналисты издания провели собственное расследование и проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов ракеты. Как следует из сообщения газеты, удар был нанесен отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса «Бук», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

Журналисты пишут, что украинские власти пытались помешать проводить расследование, но репортеры смогли добраться до места взрыва, опросить свидетелей и очевидцев и даже собрать остатки ракеты. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».

Кроме того, на кадрах видео с камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Киеву стороны. На звук ракеты обернулись четыре пешехода: они смотрят в сторону территории, удерживаемой Украиной. За несколько секунд до удара видно отражение ракеты на припаркованном автомобиле, она двигалась с северо-запада, что доказала также эксперт по взрывчатым веществам.

Издание выяснило, что за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в котором находились услышавшие звуки пуска журналисты NYT.

Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта, а один из свидетелей заявил, что ракеты были выпущены с окраины города.

Журналисты издания предположили, что, возможно, ракета дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.