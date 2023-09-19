Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Румыния указала на возможные проблемы Австрии с добычей газа в Черном море
Премьер Румынии Чолаку увязал добычу газа в Черном море австрийской OMV с позицией Вены по Шенгенской зоне
Глава правительства Румынии Марчел Чолаку выразил надежду, что противодействие вступлению Румынии в Шенгенскую зону «не повлияет на имидж OMV Petrom» и на участие австрийской компании в проекте по добыче газа в Черном море.
Чолаку встретился с делегацией группы OMV Petrom. Компания обеспокоена поправками в закон об оффшорах, которые предусматривают «временные ограничения на цену и продажу» для объемов газа, добываемого из Черного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на G4Media.
Чолаку выразил надежду, что отношение главы правительства Австрии Карла Нехаммера к «неоправданному противодействию» желанию Румынии войти в Шенгенскую зону «не повлияет на имидж OMV Petrom в Румынии». По его словам, это будет «нежелательно для обеих сторон».
«Мы продолжим поддерживать проект Neptun Deep и двигаться вперед, основываясь на нынешней форме оффшорного закона, точно так же, как Румыния продолжит поддерживать свои аргументы относительно присоединения к Шенгенской зоне, в том числе в европейских судах, если Австрия не изменит свою позицию», – сказал Чолаку.
Источники сообщают, что он призвал OMV с помощью «экономической дипломатии» повлиять на Нехаммера.
Напомним, Австрия заблокировала включение Румынии в Шенген, так как опасалась, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов