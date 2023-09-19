Румыния указала на возможные проблемы Австрии с добычей газа в Черном море

Премьер Румынии Чолаку увязал добычу газа в Черном море австрийской OMV с позицией Вены по Шенгенской зоне

Tекст: Антон Антонов

Чолаку встретился с делегацией группы OMV Petrom. Компания обеспокоена поправками в закон об оффшорах, которые предусматривают «временные ограничения на цену и продажу» для объемов газа, добываемого из Черного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на G4Media.

Чолаку выразил надежду, что отношение главы правительства Австрии Карла Нехаммера к «неоправданному противодействию» желанию Румынии войти в Шенгенскую зону «не повлияет на имидж OMV Petrom в Румынии». По его словам, это будет «нежелательно для обеих сторон».

«Мы продолжим поддерживать проект Neptun Deep и двигаться вперед, основываясь на нынешней форме оффшорного закона, точно так же, как Румыния продолжит поддерживать свои аргументы относительно присоединения к Шенгенской зоне, в том числе в европейских судах, если Австрия не изменит свою позицию», – сказал Чолаку.

Источники сообщают, что он призвал OMV с помощью «экономической дипломатии» повлиять на Нехаммера.

Напомним, Австрия заблокировала включение Румынии в Шенген, так как опасалась, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов