Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Посла Германии вызвали в МИД Китая после слов Бербок о Си Цзиньпине
Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор после высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине.
Посол Германии в Пекине Патрисия Флор была вызвала в китайский МИД в воскресенье, пишет газета Spiegel со ссылкой на неназванного представителя германского МИД, передает ТАСС.
Отмечается, что Флор была вызвана в МИД после интервью министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, в котором она назвала китайского лидера диктатором. В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала слова Бербок о Си Цзиньпине абсурдом и откровенной политической провокацией.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, рассуждая о том, каким она видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа России стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин)».