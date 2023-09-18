Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Путин спрогнозировал рост ВВП
Путин: Рост ВВП по итогам года может составить 2,5–2,8%
Рост ВВП в России по итогам года может составить 2,5–2,8%, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
«Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили – 1,2 ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше – 2,8%, – уточнил Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, с хорошей динамикой повышается потребительский спрос, уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счет обрабатывающих производств. «Даже несмотря на эффект высокой базы прошлого года продолжается рост инвестиций в основной капитал – плюс 12,6% год к году», – сказал президент.
Ранее Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной. В пятницу Центробанк снизил прогноз по росту ВВП на 2024 год с 0,5–2,5% до 0,5–1,5%.