Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Банк России повысил до 6-7% прогноз по инфляции на 2023 год
Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.
Центробанк объяснил решение повысить ключевую ставку с 12% до 13% высокими проинфляционными рисками, передает ТАСС.
Отмечается, что годовая инфляция на 11 сентября увеличилась до 5,5 %, после 4,3%, в июле и в августе до 5,2 %.
Также Центробанк снизил прогноз по росту ВВП на 2024 год с 0,5-2,5% до 0,5-1,5% . Отмечается, что целесообразность дальнейшего повышения ставки будет обсуждаться на ближайших заседаниях.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых.