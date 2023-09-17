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Британия решила судить отставных военных летчиков за обучение пилотов в Китае
МО: Британия будет судить отставных военных летчиков за обучение пилотов в Китае
Ветераны ВВС Британии, начавшие обучать военных летчиков в Китае, столкнутся с уголовным преследованием на родине, заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
По его словам, любой, кто действует против интересов Британии путем обучения военных из стран-конкурентов, может ожидать преследования и привлечения к ответственности, после обнаружения подобной угрозы правительство внесло изменения в законодательство, передает ТАСС.
В прошлом году британские СМИ сообщили, что около 30 бывших военных летчиков Британии получили щедрое предложение и переехали в Китай для обучения пилотов ВВС Китая.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с китайским коллегой Ли Шанфу на форуме в Сингапуре потребовал «немедленного» прекращения сотрудничества НОАК с бывшими военнослужащими Люфтваффе бундесвера, работающими инструкторами по обучению пилотов истребителей в Китае.