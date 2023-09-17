Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.4 комментария
На Западе посоветовали Украине перейти к удержанию позиций
WSJ: На Западе считают, что из-за распутицы Украине нужно перейти к удержанию позиций
Украине необходимо перейти от попыток наступательных операций к удержанию позиций во второй половине октября, это связано с погодными условиями и приближением распутицы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западного военного представителя.
Как приводит WSJ слова чиновника, примерно к концу октября Украине нужно будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций, что это связано с приближением сложных погодных условий, которые наступят в ноябре и начале декабря и приведут к размыванию дорог, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание, грязь и снег уменьшат возможности тяжелой бронетехники и ограничат маневренность украинских войск.
Ранее военный эксперт Франц Штефан Гади заявил в эфире немецкого телеканала ZDF, что кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы.