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    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Подмосковье
    Нанесены ракетные удары по танковому заводу ВСУ в Харькове
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    Киев удивила жесткая риторика Варшавы по экспорту украинского зерна
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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    4 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев
    17 сентября 2023, 12:37

    На Западе посоветовали Украине перейти к удержанию позиций

    WSJ: На Западе считают, что из-за распутицы Украине нужно перейти к удержанию позиций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украине необходимо перейти от попыток наступательных операций к удержанию позиций во второй половине октября, это связано с погодными условиями и приближением распутицы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западного военного представителя.

    Как приводит WSJ слова чиновника, примерно к концу октября Украине нужно будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций, что это связано с приближением сложных погодных условий, которые наступят в ноябре и начале декабря и приведут к размыванию дорог, передает РИА «Новости».

    Как сообщает издание, грязь и снег уменьшат возможности тяжелой бронетехники и ограничат маневренность украинских войск.

    Ранее военный эксперт Франц Штефан Гади заявил в эфире немецкого телеканала ZDF, что кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы.

    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (79)
    16 сентября 2023, 17:10
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море

    Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море закрыто для Украины из-за «огненного мешка»

    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина лишилась доступа к Черному морю из-за присутствия там кораблей российского флота, Киев попал в «огненный мешок», заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, Россия блокирует почти все перевозки в Черном море, Украина практически потеряла возможность экспорта товаров морским путем. Соскин отметил, что Киеву приходится искать альтернативные пути для отправки продукции за рубеж, особенно после того, как восточноевропейские страны ввели запрет на экспорт украинского зерна, передает РИА «Новости».

    Соскин заявил, что Украина оказалась в тяжелейшем положении, в так называемом огненном мешке.

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 14:30
    Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом

    Фридман: Состоятельные россияне в Великобритании считаются по умолчанию преступниками

    Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом
    @ Михаил Фридман/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Великобритании всех богатых выходцев из России, похоже, уже без всяких исключений считают преступниками, заявил российский бизнесмен Михаил Фридман в интервью The Times.

    Бизнесмен рассказал изданию, что много лет живя в России, всегда испытывал чувство внутреннего напряжения, нужно было быть готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. По его словам, приятное ощущение спокойствия и стабильности было одним из важных преимуществ в Лондоне, но и оно теперь утрачено после того, как против него ввели санкции, а в декабре прошлого года NCA провело обыск в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус, передает ТАСС.

    Он назвал несправедливыми и безосновательными введенные против него санкции, добавив: он не уверен, что сможет отменить их через суд, поскольку введенные против него рестриктивные меры являются «политическим инструментом».

    Фридман рассказал, что был удивлен, что из-за совершенно простого дела NCA устроили спецоперацию с пятью десятком полицейских и перекрытием дорог во всей округе. При этом, по словам бизнесмена, обыск в его доме проходил под вой сирен и крики полицейских, которые изъяли деньги, документы и технику в его особняке.

    Согласно решению суда, NCA придется компенсировать ущерб, нанесенный собственности в ходе обыска, вернуть изъятые деньги вещи, а также паспорт Фридмана, и оплатить его судебные издержки.

    Миллиардер заявил, что не совершил ни одного противоправного действия и никогда не нарушал закон, в том числе налоговое законодательство, ни в одной стране мира. По его словам, он почувствовал себя «униженным и беззащитным в стране, где гордятся защитой «прав и свободы» своих граждан.

    Ранее служба безопасности Украины (СБУ) предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

    В августе бывшего совладельца Sense Bank, работавшего под брендом «Альфа-банк Украина», бизнесмена Михаила Фридмана обвинили в выводе капитала на Украине. Сообщалось о возбуждении уголовного дела.

    Напомним, президент России Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России, чтобы «не наступать дважды на одни и те же грабли».

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    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (27)
    16 сентября 2023, 19:10
    Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны

    RFI: Президент ЦАР Туадера отказался выполнить требования Макрона вывести российских инструкторов

    Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном жестко отказался выполнять его требование вывести российских инструкторов из ЦАР, сообщила радиостанция RFI.

    Пресс-секретарь президента ЦАР Альбер Ялоке Мокпеме, на встрече в Париже Макрон поднял вопрос о возможном выводе российских инструкторов из Центральноафриканской Республики как условие для сближения двух стран.

    По данным RFI  Туадера заявил Макрону, что власти ЦАР придерживаются договора с правительством России о соглашении в сфере обороны и подготовки кадров, а все остальное – «не его дело», передает РИА «Новости».

    Напомним, Франция приостановила военное сотрудничество с ЦАР из-за якобы участия страны в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия.

    В феврале правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    Коментарии (10)
    16 сентября 2023, 17:38
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что противнику не удастся запугать крымчан и процитировал слова советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.

    «Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», – передает РИА «Новости» слова Шонуса с цитатой Молотова.

    По его словам, Россия вовремя начала спецоперацию, не допустив агрессии на своей территории.

    Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что Киев ударил по Крыму западными ракетами.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 16:20
    Экс-защитника сборной ЮАР по футболу удивила культура пития в России

    Экс-защитника сборной ЮАР по футболу Бута удивила культура пития в России

    Экс-защитника сборной ЮАР по футболу удивила культура пития в России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший защитник сборной ЮАР Мэттью Бут рассказал, что его удивило во время посещения России.

    По его словам, во время приезда в Россию он зашел в супермаркет и удивился количеству алкоголя, пишет Sport24.

    Из десяти стеллажей на пяти стоял алкоголь, тогда он понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития. Она находится на том же уровне, что и Англия, добавил Бут.

    Бут выступал за «Ростов» в 2002–2004 годах и за «Крылья Советов» в 2004–2008 годах.

    Коментарии (19)
    16 сентября 2023, 15:38
    Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина

    Друзья и коллеги Гришечкина рассказали о серьезной депрессии и проблемах со здоровьем артиста

    Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной смерти Заслуженного артиста России, звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина стали проблемы с сердцем, обострившиеся после смерти супруги Анны, сообщили друзья актера.

    На состояние Гришечкина серьезно повлияла смерть его жены Анны от онкологии, которая стала настоящей трагедией для актера. Вячеслав Германович начал сильно пить, передает «Комсомольская правда».

    По словам Гришечкина, он носил кольцо с вмонтированными в него бриллиантами супруги, и ничего не менял в ее комнате.

    Выйти из тяжелой депрессии ему помогли мать и теща, преподавание и общение с учениками в театральной студией при Московском университете МВД.  

    В начале 2023 года он попал в больницу с подозрением на инфаркт, до этого занимался самолечением. В итоге врачи поставили ему стент на сосуд.

    Между тем, в театре на Юго-Западе и РАМТ выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Гришечкина. В пресс-службе Театра на Юго-Западе отметили, что Гришечкин стоял у истоков театра, с его именем связана славная, незабываемая эпоха восхождения и успеха, исполнил в нем более 30 ролей, был одинаково органичен как в комических ролях, так и в глубоко трагических, передает ТАСС.

    Соболезнования родным и близким актера выразили в РАМТе, где он сыграл Биндо Альтовити, дядю Лоренцо Медичи, в спектакле «Лоренцаччо», Аристарха Доминиковича в «Самоубийце» и другие роли.

    Коллега Гришечкина по съемочной площадке, актер театра и кино Игнат Акрачков поделился с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о совместной работе и дружбе с актером.

    Гришечкин, по словам Акрачкова, запомнился ему не только как коллега, но и как хороший, веселый, порядочный человек, прекрасный партнер.

    Актер отметил, что после смерти жены Гришечкин очень сильно сдал, это был сильный удар для него. Супруга помогала ему бороться с недугами, после ее смерти у него обострились проблемы со здоровьем, привыкший к опеке и вниманию, сам о себе позаботиться уже не мог.

    Народный артист России Валерий Баринов и актриса Анна Фроловцева рассказали каналу «360», что при жизни он был приветливым и талантливым человеком.

    По словам Баринова, Гришечкин всегда вызывал позитивные эмоции при встрече. Вместе с артистом Баринов принимал участие в нескольких работах и шоу. Актер выразил соболезнования в связи с его смертью.

    Между Фроловцевой и Гришечкиным не было большой дружбы, они никогда не сталкивались на съемочных площадках, но она подтвердила слова Баринова о приветливости артиста и  выразила сожаление, что хорошие люди уходят.

    Ранее стало известно, что Заслуженный артист России Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада», умер на 62-м году жизни.

    Коментарии (8)
    16 сентября 2023, 15:01
    Умер актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев

    После тяжелой болезни умер актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев

    Умер актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев

    Tекст: Александра Юдина

    После тяжелой болезни в возрасте 62 лет умер актер и режиссер Игорь Кечаев, сообщает пресс-служба электротеатра «Станиславский».

    В соцсети «Вконтакте» театра указано, что актер был близким другом Электротеатра и своего однокурсника по ГИТИСу Бориса Юхананова, его соратником и ассистентом по театральным и телевизионным проектам.

    В некрологе отмечается, что прощание с артистом состоялось 15 сентября в морге института имени Склифосовского.

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    16 сентября 2023, 16:03
    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Японский доброволец Канэко рассказал, как приехал воевать в зону СВО «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки»

    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Японский доброволец Канэко рассказал, что принял решение присоединиться к российским военным в зоне спецоперации и приехал на Донбасс бороться «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки».

    Как отмечает «Царьград» в Telegram-канале, около месяца назад в интернациональную бригаду ВС России «Пятнашка» приехал доброволец из Японии по имени Канэко.

    При этом отмечается, что японец не интересуется политикой, а решение приехать воевать на российской стороне принял потому что «так надо».

    Канэко отметил, что в целом японцы не относятся враждебно к России, однако они полностью доверяют всему, что о России рассказывают западные СМИ.

    Японец рассказал, что приехал в зону спецоперации бороться за правду, за Хиросиму и Нагасаки, а также за отца, который погиб во время Второй мировой войны.

    При этом Канэко гневно отмечает, что его, «борца против американо-украинской чумы, хотят посадить в тюрьму жалкие люди».

    Отмечается, что японец быстро учится понимать русский язык, а боевые товарищи относятся к нему дружелюбно.

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    16 сентября 2023, 15:47
    Подоляк повторил тезис о «слабом потенциале» Индии и Китая

    Советник офиса Зеленского Подоляк повторно заявил о «слабом потенциале» Индии и Китая

    Подоляк повторил тезис о «слабом потенциале» Индии и Китая
    @ Sergiy Voloshyn/Reuters

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк повторно заявил о «слабом потенциале» Индии и Китая, лишь заменив термин «интеллектуальный» на «аналитический».

    Так, в ходе мероприятия «Редколлегия. Саммит» Подоляк прояснил, что, сделав скандальное заявление, он «неправильно употребил одно слово, а именно «интеллект», передает ТАСС.

    Подоляк подчеркнул, что вместо «интеллекта» ему следовало сказать «слабый аналитический потенциал» с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Россией.

    При этом советник офиса Зеленского заметил, что ранее уже извинился за некорректность своих слов.

    Напомним, Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая, которые, по его мнению, «не анализируют последствия» своих действий. Советник главы офиса Зеленского заявил, что эти страны зарабатывают на украинском конфликте.

    После этого Китай потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка.

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    16 сентября 2023, 20:29
    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли

    Советник Сальдо: ВСУ в Херсонской области собираются перейти к тактике выжженной земли

    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев понимает, что Херсон придется возвращать России, поэтому намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил внештатный советник врио главы региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.

    Малькевич отметил, что Украина эвакуирует людей с правобережной части Херсонской области исключительно со злым умыслом, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев знает, что вскоре придется возвращать Херсон, поэтому намерен применить тактику выжженной земли.

    Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что в Херсоне, который сейчас контролируют ВСУ, разворачивается гуманитарная катастрофа.

    Ранее сообщалось, что Киев начал эвакуацию семей с детьми из подконтрольной им части Херсонской области.

    Коментарии (11)
    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (37)
    16 сентября 2023, 13:38
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обернули в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, произошло несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали, так как по ним «отработала артиллерия», передает РИА «Новости».

    «Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. С нашей стороны очень хорошо себя показали бойцы 291 полка. Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала», – подчеркнул Рогов.

    Также он отметил, что близ Работина был разрушен пункт временной дислокации украинских войск.

    По мнению Рогова, американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.

    «Как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта», – добавил он.

    Рогов сообщил, что Abrams существенно уступает Challenger, эти танки не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем США стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий.

    Ранее в США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники. В частности, российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.

    Коментарии (18)
    16 сентября 2023, 18:37
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ

    Немецкий военный эксперт Гади: ВСУ исчерпали свои резервы

    Tекст: Вера Басилая

    Кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади.

    По его словам, решающим фактором для кульминации наступления ВСУ  будет не погода, а истощение кадровых и оружейных резервов, кроме того, у Киева нет превосходства в воздухе, пишет «Российская газета».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (8)
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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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