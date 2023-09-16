Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.2 комментария
В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ
Немецкий военный эксперт Гади: ВСУ исчерпали свои резервы
Кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади.
По его словам, решающим фактором для кульминации наступления ВСУ будет не погода, а истощение кадровых и оружейных резервов, кроме того, у Киева нет превосходства в воздухе, пишет «Российская газета».
Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.