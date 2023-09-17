Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, внешняя политика Армении прозрачна, она не может изменить вектор в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения, передает ТАСС.

Пашинян заявил также, что он и президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре на встрече в Гранаде не планируют подписывать какой-либо документ и выразил надежду на то, что «интенсивные переговоры продолжатся и стороны придут к решению проблемы»

Общаясь с журналистами на избирательном участке на выборах в городской Совет старейшин в Ереване, Пашинян заявил, что в своем письме президенту России Владимиру Путину он изложил свою оценку ситуации, то, что он представил во время встреч с Путиным в этом году.

По его словам, тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс, поскольку тратится много времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Пашинян добавил, что эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором.

«Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, считаем возможным подписание до конца года», – заявил он.

Напомним, в начале августа сообщалось, что власти Армении и Азербайджана взяли «в домашнюю проработку» предложения России по деэскалации напряженности в регионе.