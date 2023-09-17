Минобороны: ВС России на южнодонецком направлении сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Новодонецкого

Tекст: Антон Никитин

Офицер российского оборонного ведомства сообщил, что на южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодонецкого, передает ТАСС.

Кроме того, в результате наступательных действий ВС России ликвидированы две группы пехоты ВСУ севернее Пехотного и северо-западнее Старомайорского. Помимо этого, артиллерийским огнем уничтожены пикапы с националистами в Константиновке и Углесборочной, добавил начальник пресс-центра группировки войск «Восток».

Как сообщил российский военный, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты западнее Макаровки, севернее Владимировки, в Угледаре и севернее Никольского. Офицер также рассказал, что бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского.

В минувшую пятницу Минобороны сообщило о срыве попытки ротации ВСУ у Новодонецкого.