Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны

RFI: Президент ЦАР Туадера отказался выполнить требования Макрона вывести российских инструкторов

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента ЦАР Альбер Ялоке Мокпеме, на встрече в Париже Макрон поднял вопрос о возможном выводе российских инструкторов из Центральноафриканской Республики как условие для сближения двух стран.

По данным RFI Туадера заявил Макрону, что власти ЦАР придерживаются договора с правительством России о соглашении в сфере обороны и подготовки кадров, а все остальное – «не его дело», передает РИА «Новости».

Напомним, Франция приостановила военное сотрудничество с ЦАР из-за якобы участия страны в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия.

В феврале правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

Газета ВЗГЛЯД писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.