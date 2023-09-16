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Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны
RFI: Президент ЦАР Туадера отказался выполнить требования Макрона вывести российских инструкторов
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном жестко отказался выполнять его требование вывести российских инструкторов из ЦАР, сообщила радиостанция RFI.
Пресс-секретарь президента ЦАР Альбер Ялоке Мокпеме, на встрече в Париже Макрон поднял вопрос о возможном выводе российских инструкторов из Центральноафриканской Республики как условие для сближения двух стран.
По данным RFI Туадера заявил Макрону, что власти ЦАР придерживаются договора с правительством России о соглашении в сфере обороны и подготовки кадров, а все остальное – «не его дело», передает РИА «Новости».
Напомним, Франция приостановила военное сотрудничество с ЦАР из-за якобы участия страны в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия.
В феврале правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.