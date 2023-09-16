В аэропортах Москвы задержали около 30 рейсов

Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины

Минченко: Путин словами про барыню намекнул Украине и США, что Россия добьется своих целей

Tекст: Евгений Поздняков

«На мой взгляд, упоминание танцев барыня и казачок – это намек Владимира Путина на то, что Россия добьется поставленных целей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

«Это не звучало как призыв к мирным переговорам. Совсем наоборот – речь идет о том, что все будет складываться только так, как считает необходимым Москва. Ну а что касается гопака, это лишнее напоминание украинцам о том, что им не стоит забывать собственную культуру», – полагает собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова о том, что Россия и Украина «станцуют свое танго». «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее», – сказал глава государства.

«Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну, или в лучшем случае казачка», – отметил президент.

Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. «Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил российский лидер.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

Позже Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

Политологи Евгений Минченко и Марат Баширов предположили, при каких условиях власти Украины пойдут на мирные переговоры.