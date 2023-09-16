Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.5 комментариев
Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Умер Заслуженный артист России Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада»
Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни, сообщил его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.
«Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! <…> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <…> Навсегда в сердце», – написал Белов на своей странице в соцсети «Вконтакте», не раскрыв подробности смерти артиста.
Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД, передает РИА «Новости».
Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли – в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».
Напомним, в январе 2021 года умер актер Дмитрий Гусев, снимавшийся в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других сериалах.