Известный актер из сериала «Глухарь» умер в Москве

Актер Дмитрий Гусев, сыгравший в российских сериалах «Глухарь» и «Воронины», умер за рулем машины в Москве, сообщают СМИ.

Гусев в момент смерти управлял автомобилем на Курьяновской улице. Он возвращался со съемок, которые проходили неподалеку, передает РЕН-ТВ.

Причина смерти актера пока не установлена, ее выясняют специалисты. Мужчине стало плохо во время поездки, он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие увидели автомобиль, «газующий» на месте. Медики приехали на место происшествия и констатировали смерть артиста.

Дмитрий Гусев известен по ролям в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других.