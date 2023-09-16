Аргентина призвала включить в G20 союз латиноамериканских и карибских стран

Президент Аргентины Фернандес предложил присоединить к G20 союз латиноамериканских и карибских стран (СЕЛАК)

Tекст: Антон Никитин

Президент Аргентины в ходе выступления на саммите действующей в рамках ООН «Группы 77 плюс Китай» в кубинской столице в пятницу предложил, чтобы в следующем году, когда Бразилия будет председательствовать на саммите G20, в G20 включили СЕЛАК, передает ТАСС.

Фернандес назвал недопустимым, чтобы голос стран Карибского бассейна, региона, который, по его словам, сильнее всего страдает от изменения климата, не был представлен на саммите.

Президент Аргентины также призвал добиться реформы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), которые, по его мнению, привели мир к критической ситуации, когда «доходы сконцентрированы в руках немногих, а бедность распространена на миллионы человек».

«Сколько еще мы будем терпеть, что МВФ следует за ставками, которые назначает правительство США через свою Федеральную резервную систему (ФРС), и еще и назначает надбавки таким странам, как Эквадор, Барбадос, Аргентина, Египет, Украина. Они так беспокоятся за Украину, что накладывают на нее такие взыскания. Это нужно изменить», – добавил Фернандес.

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал саммит Группы двадцати (G20) в Нью-Дели переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов в мировой экономике.

Ранее сообщалось, что Африканский союз станет постоянным членом «Большой двадцатки».