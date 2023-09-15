Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Трутнев: На ВЭФ заключили соглашения на 3,8 трлн рублей
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано 373 соглашения на 3 трлн 818 млрд рублей, сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Трутнев пояснил, что совсем не обязательно, что на 3,8 трлн рублей будет реализовано проектов, обычно выход «полезного продукта» составляет около 70%, передает ТАСС.
По его словам, прошедший ВЭФ подводит итоги 10 лет работы Министерства по развитию Дальнего Востока. В нем приняли участие более 7 тыс. человек, 62 страны мира.
Газета ВЗГЛЯД писала, как многополярный мир изменил статус Дальнего Востока.