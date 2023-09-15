Боевика «Азова» приговорили за убийство двух мирных жителей Мариуполя

Боевика «Азова» приговорили к 26 годам колонии за убийство двух мирных жителей Мариуполя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судом установлено, что весной 2022 года на боевой позиции в квартире многоквартирного дома на улице Азовстальской по приказу командира осужденный расстрелял из окна идущих по улице гражданских, от полученных ранений двое мужчин погибли на месте, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе, Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего военнослужащего особого отряда спецназначения «Азов» Руслана Колодяжного, признав виновным по статьям «Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти» и «Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории».

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Колодяжного к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей.