Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Боевика «Азова» приговорили за убийство двух мирных жителей Мариуполя
Боевика «Азова» приговорили к 26 годам колонии за убийство двух мирных жителей Мариуполя
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил боевика нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) к 26 годам заключения в колонии за убийство двух мирных жителей Мариуполя, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Судом установлено, что весной 2022 года на боевой позиции в квартире многоквартирного дома на улице Азовстальской по приказу командира осужденный расстрелял из окна идущих по улице гражданских, от полученных ранений двое мужчин погибли на месте, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе, Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего военнослужащего особого отряда спецназначения «Азов» Руслана Колодяжного, признав виновным по статьям «Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти» и «Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории».
С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Колодяжного к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей.