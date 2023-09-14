В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.10 комментариев
Финский суд продлил арест задержанного командира группы «Русич»
Финский суд продлил арест задержанного командира группы «Русич» Тордена
Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Войслава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, выдачи которого добивается Киев.
Как сообщила адвокат Тордена Наталья Мальгина, суд Итя-Уусима на закрытом заседании в четверг оставил меру пресечения без изменения, передает РИА «Новости».
Торден, как утверждал финский канал MTV3, якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбасе в 2014-2015 годах.
Он был задержан в Финляндии в июле, в августе из-за запроса Украины на экстрадицию Тордена его перевели в тюрьму города Вантаа.