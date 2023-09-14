В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.0 комментариев
Левитин прокомментировал высказывания НОК Украины о погибших спортсменах
Помощник президента России Игорь Левитин призвал не забывать о последствиях для спорта в регионах Донбасса от действий украинского режима.
Выступая на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, Левитин заявил, что Украина на всех заседаниях обозначает, сколько спортсменов погибло в ходе СВО, но Украина восемь лет уничтожала регионы Донбасса, где тоже погибали спортсмены и до сих пор отсутствовала спортивная инфраструктура, которую Россия сейчас восстанавливает, передает ТАСС.
По его словам, об этом мало говорится, и это неправильно, нужно обращать внимание и на судьбу коллег, которые восемь лет жили под жестким насилием украинского режима.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по «Донбасс Арене» в Донецке.