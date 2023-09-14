  • Пашинян: Гуманитарный груз из России не может исправить ситуацию в Карабахе
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    5 комментариев
    Борис Грызлов Борис Грызлов Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

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    14 сентября 2023, 12:13

    Человек погиб в результате обстрела завода в Курской области со стороны ВСУ

    Глава Курской области Старовойт: Человек погиб в результате обстрела завода со стороны ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Один человек погиб при обстреле украинскими военными завода в приграничном поселке Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что был смертельно ранен водитель погрузчика в районе спиртзавода, мужчина скончался до прибытия скорой.

    Старовойт выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего.

    Напомним, 7 сентября два поселка в Курской области подверглись обстрелу с украинской стороны.

    13 сентября 2023, 23:17
    Писториусу не понравился тон Кулебы

    Министр обороны Германии Писториус раскритиковал тон заявления главы МИД Украины Кулебы о Taurus

    Писториусу не понравился тон Кулебы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тон высказывания украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможных поставках ракет Taurus был неуместным, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус заявил, что «разделяет прохладную реакцию Анналены». По его мнению, «это было неуместно», учитывая, что Кулеба говорил «о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку» Киеву. При этом Писториус подчеркнул, что «неверным в тот момент был тон» заявлений, а не их смысловое содержание. Однако министр заверил, что это не повлияет на поддержку Украины со стороны Германии. По словам Писториуса, он не желает видеть в газетах сообщения о том, что «обиделся и больше ничего не отправит» Украине.

    Комментируя возможность переговоров между Россией и Украиной, Писториус заявил, что переговоры «могут быть лишь в том случае», если Москва «подаст сигнал, что хочет говорить». Сейчас, по его словам, «нет почвы для явных переговоров», передает ТАСС.

    «Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу», – заявил Писториус. По его мнению, «нужно настраиваться скорее на то», что конфликт может продолжаться «много-много лет».

    Писториуса «раздражает», что в «авторитетной газете» приходится читать «комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке», а «русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно. Кулеба заявил, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

    Коментарии (15)
    13 сентября 2023, 21:45
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не просматривает возможности по окончанию украинского конфликта в скором времени на условиях, которые устраивают США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».

    США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.

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    13 сентября 2023, 16:11
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского осенью объявить войну России
    @ Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский осенью готов объявить России полномасштабную войну и всеобщую мобилизацию, заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.

    По его словам, объявить войну России Зеленский собирается в конце осени. Экс-депутат в своем Telegram-канале заявляет, что это решение позволит «уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведение выборов, вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы».

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.

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    13 сентября 2023, 16:43
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    Sky News: Атаку на Севастополь провели с помощью ракет Storm Shadow
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим использовал при атаке на севастопольский судоремонтный завод имени Орджоникидзе британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили источники в британской прессе.

    Ракеты Storm Shadow использовались при атаке на судоремонтный завод, заявил один из источников Sky News, передает ТАСС.

    Киевский режим в ночь на среду нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.

    Коментарии (50)
    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

    Коментарии (18)
    14 сентября 2023, 07:16
    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    Коментарии (9)
    13 сентября 2023, 14:02
    Минобороны: Поврежденные корабли ВМФ в Севастополе полностью восстановят
    Минобороны: Поврежденные корабли ВМФ в Севастополе полностью восстановят
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поврежденные после удара ракет со стороны киевского режима корабли Военно-Морского флота полностью восстановят, заявило Министерство обороны.

    Поврежденные в ходе ракетного удара корабли, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе, планируется полностью восстановить, заявило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что они продолжат боевую службу в составе своих флотов.

    В ночь на среду украинские военные нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО.

    Замглавы губернатора города Евгений Горлов уточнял, что в Севастополе повреждения в результате атаки получили восемь домов.

    Коментарии (15)
    13 сентября 2023, 14:45
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки ударами авиации и огнем артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ около Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 140 военнослужащих, две машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ рядом с Новомайорским ДНР и Приютным Запорожской области.

    Потери противника на этом направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    За минувшие сутки ликвидированы порядка 205 военнослужащих, танк и три бронемашины, сообщил Конашенков.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские гаубицы М777 и М119, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

    Коментарии (10)
    13 сентября 2023, 19:41
    ВС России уничтожили три украинских морских дрона в Черном море
    ВС России уничтожили три украинских морских дрона в Черном море
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в акватории Черного моря в среду уничтожили три украинских безэкипажных катера, сообщило Министерство обороны России.

    Морская авиация Черноморского флота в среду засекла три безэкипажных катера украинских вооруженных сил, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Все водные беспилотники были уничтожены, добавили в министерстве.

    На прошлой неделе Черноморский флот уничтожил три пытавшихся атаковать Крымский мост украинских безэкипажных полупогружных катера.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2023, 06:26
    На Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей

    На Украине заявили о начале «аграрной войны» с Польшей из-за «зерна раздора»

    На Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между Украиной и Польшей началась «аграрная война» из-за украинского зерна, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что эта «эпопея» продолжается «уже более полугода». Спор вокруг «зерна раздора» начался весной 2023 года, когда польские фермеры устроили забастовку из-за резкого снижения цен на зерно в связи с поставками зерна с Украины. Также украинские СМИ отмечают, что перед выборами политики в Польше озвучивают громкие заявления об отношении с Украиной в сельскохозяйственной сфере, передает РИА «Новости».

    Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии ультиматум с требованием продлить запрет ввоза четырех видов украинского зерна. Если в этом будет отказано, то Польша намерена продлить запрет сама.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 01:54
    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации

    Задержанный за участие в украинской террористической организации житель Москвы Евгений Мищенко госпитализирован

    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник правоохранительные органы задержали жителя Москвы Евгения Мищенко, он признал вину в участии в украинской террористической организации, в среду ему должны были избрать меру пресечения, но мужчина был госпитализирован, сообщил его адвокат Николай Фомин.

    Фомин сообщил, что следствие просило арестовать Мищенко на два месяца. Бабушкинский районный суд Москвы не вынес решения, так как Мищенко увезли на карете скорой помощи после жалобы на самочувствие, передает ТАСС.

    Дело вернули следователям «в связи с невозможностью рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения из-за отсутствия обвиняемого», сообщил Фомин. Мищенко «госпитализирован в одну из столичных больниц». Прокуратура хотела, чтобы рассмотрение продолжалось и в отсутствие Мищенко, но суд вернул материалы следствию.

    Мищенко задержали в понедельник, у него прошел обыск. Как следует из материалов дела, он признал вину по статье об участии в деятельности террористической организации – речь идет о запрещенном в России «Легионе «Свобода России». Мищенко грозит до 20 лет тюрьмы.

    В августе ФСБ задержала жительницу Алтайского края, искавшую радикалов для украинских боевиков по указанию этой же группировки. В июле ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военной техники в Казани – участника запрещенного в России «Легиона».

    Коментарии (5)
    13 сентября 2023, 15:14
    Чехия отказалась экстрадировать на Украину уклонистов
    Чехия отказалась экстрадировать на Украину уклонистов
    @ Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Чехия не будет выдавать Украине уклонистов от мобилизации, которые находятся на ее территории, сообщил портал idnes.

    По информации СМИ, такое решение Праги связано с Европейской конвенцией, которая исключает экстрадицию за воинские преступления, в частности за уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказу, передает «Коммерсант».

    В Чехии, по данным портала, находится около 90 тыс. граждан Украины, которые «теоретически могли бы служить в армии». При этом представитель Генпрокуратуры Чехии Петр Малы заявил, что Киев пока не направлял запросы, касающиеся ее граждан, уклоняющихся от службы.

    При этом официальный представитель Минюста Чехии Владимир Репка пояснил, что в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека.

    Ранее выдавать Украине уклонистов отказалась Венгрия.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 14:40
    На Украине попытались оправдать заявление о «слабом потенциале» Китая и Индии

    На Украине попытались оправдаться после слов Подоляка о «слабом потенциале» Китая и Индии

    На Украине попытались оправдать заявление о «слабом потенциале» Китая и Индии
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы офиса президент Украины Михаил Подоляк заявил, что его слова о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая вырвали из контекста.

    Он обвинил в этом Россию, отметив, что исказила его слова якобы российская сторона, передает ТАСС.

    «Конечно, у Турции, Индии, Китая и других региональных держав есть четкое оправдание своих претензий на глобальные роли в современном мире», – написал Подоляк в социальной сети, отметив, что «глобальный мир намного шире» региональных нацинтересов.

    Ранее Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая, которые, по его мнению, «не анализируют последствия» своих действий. Советник главы офиса Зеленского заявил, что эти страны зарабатывают на украинском конфликте.

    Китай позже потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка.

    Коментарии (3)
    14 сентября 2023, 05:54
    Украинский генерал раскритиковал тех, кто «пишет тексты» Зеленскому

    Отставной генерал ВСУ Кривонос упрекнул Зеленского в создании ложного оптимизма

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский в своих выступлениях создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил Украины, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что Зеленский «достаточно оптимистично говорит определенные вещи». «Но я не знаю, кто ему пишет эти тексты», – приводит слова Кривоноса ТАСС.

    Кривонос сказал, что в некоторых «моментах» у него возникает «беспокойство». Он полагает, что выступления Зеленского опять вызовут «радостный» фон в информационном пространстве, хотя мнение об успехах ВСУ не соответствует действительности.

    Напомним, Кривонос заявлял, что Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках. Он посетовал, что «кавээнщики страной управляют».


    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 19:51
    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой

    Политолог Шеслер: Пропаганда посольства США в Польше не заставит украинцев вернуться домой

    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чтобы пополнить ряды ВСУ, американцы вынуждены начать информационную кампанию для возвращения беженцев. Однако сбежавшие от мобилизации мужчины вряд ли снова приедут в воюющую страну. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    «Американцы заинтересованы в пополнении рядов ВСУ. Однако возможности мобилизации ограничены тем, что множество мужчин призывного возраста не захотели быть пушечным мясом и выехали с Украины. Также не вернулись многие гастарбайтеры, находившиеся в странах Европы еще до СВО», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Депортировать множество мужчин призывного возраста из ЕС легально очень сложно, практически нереально. Для этого нужно проводить судебный процесс по делу каждого беженца. Это очень долгий процесс. Поэтому США пытаются развернуть информационную кампанию, которая поощряет возвращение украинцев в родную страну», – отмечает собеседница.

    «Польша – очень удобное место для реализации данной инициативы. Это одна из тех стран, которая уже заявляла о возможной депортации украинцев, правда, в ограниченном режиме. В отличие от Германии или Чехии, у Польши слабое миграционное законодательство. Также известно, что Варшава последовательно реализует политику Вашингтона. Кроме того, на территории страны находится наибольшее число украинских беженцев», – подчеркивает она.

    «Однако я не думаю, что беженцы поддадутся манипуляции и вернутся домой. Как бы им не было некомфортно в Польше или где-нибудь еще в Европе, там безопасно. На Украине же им грозит опасность, особенно мужчинам призывного возраста», – резюмировала Шеслер.

    Ранее американское посольство в Польше разместило на своем официальном сайте грант на поддержку в местных польских СМИ темы возвращения украинцев на Родину.

    Власти Польши, в свою очередь, начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом пишет газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава уже выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Польшу, чтобы ему разрешили отравить туда своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать беженцев на Украину. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия не будет депортировать уклонистов. «РИА Новости» пишет, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Коментарии (2)
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    Провал «контрнаступа ВСУ» дал США выбор из трех путей

    В США признали, что пока не видят возможности завершить конфликт на Украине так, чтобы это устраивало США. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил об этом на фоне провала так называемого контрнаступления ВСУ. Теперь у Вашингтона есть три варианта для дальнейших действий. Но уже понятно, какой путь там выбрали и почему. Подробности

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    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

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    Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии

    Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей. Вскоре он также посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

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