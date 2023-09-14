Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.0 комментариев
GT: Зерновой коридор России и Китая стабилизирует мировой продовольственный рынок
Global Times: Зерновой коридор России и Китая стабилизирует мировой продовольственный рынок
Российско-китайский зерновой коридор позволит обеспечить продовольственную безопасность в Китае, а это, в свою очередь, будет способствовать стабилизации глобального продовольственного рынка, говорится в статье китайской газеты Global Times.
По информации издания, «строительство нового сухопутного зернового коридора может способствовать стратегии продовольственной безопасности Китая и стабилизации международного рынка зерна, передает ТАСС.
При этом авторы статьи отмечают, что коллективный Запад в то же время не оставляет попыток ограничить экспорт зерна из России, приводя к сокращению поставок продовольствия в глобальном масштабе.
Global Times указывает, что благодаря поставкам российского зерна КНР сможет снизить зависимость от международного рынка, а это приведет к стабилизации мировых цен на продовольствие и поддержанию баланса спроса и предложения.
В статье подчеркнуто, что изменения в поставках продовольствия со стороны Китая, как одного из крупнейших в мире производителей зерна, окажут прямое влияние на мировой продовольственный рынок.
Напомним, президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.
Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.